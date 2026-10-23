Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba (Arrascaeta, camisa 10 da Seleção do Uruguai)

A Seleção Uruguaia divulgou a lista de 42 jogadores pré-convocados para os compromissos da Data Fifa de novembro. Até o momento, a equipe uruguaia tem uma partida confirmada contra a Argentina, agendada para o dia 13 do próximo mês.

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Essa será a segunda convocação anunciada pelo técnico Diego Forlán, que assumiu o comando da seleção após o término da Copa do Mundo. A relação se destaca pela expressiva presença de atletas que atuam no futebol brasileiro, com oito nomes espalhados por quatro clubes que disputam a Série A.

Quem são os oito atletas da Série A na pré-lista de Forlán?

O futebol brasileiro segue como uma das principais fontes de talentos para a Seleção Uruguaia, somando oito representações diretas na lista sul-americana:

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Flamengo (3 convocados):

Guillermo Varela (lateral-direito): titular frequente na ala rubro-negra, traz consistência defensiva para o setor de Forlán.

(lateral-direito): titular frequente na ala rubro-negra, traz consistência defensiva para o setor de Forlán. Nicolás de la Cruz (meio-campista): um dos motores do meio-campo do time carioca, destaca-se pela intensidade e chegada à área adversária.

(meio-campista): um dos motores do meio-campo do time carioca, destaca-se pela intensidade e chegada à área adversária. Giorgian de Arrascaeta (meio-campista): Camisa 10 e referência técnica no futebol brasileiro, é peça fundamental no setor de criação da Celeste.

Palmeiras (3 convocados)

Alexander Barboza (zagueiro): canhoto e de muita imposição física na bola aérea, firma-se como opção sólida para o sistema defensivo uruguaio.

(zagueiro): canhoto e de muita imposição física na bola aérea, firma-se como opção sólida para o sistema defensivo uruguaio. Joaquín Piquerez (lateral-esquerdo): destaca-se pelo apoio ofensivo e pela precisão nos cruzamentos.

(lateral-esquerdo): destaca-se pelo apoio ofensivo e pela precisão nos cruzamentos. Emiliano Martínez (volante): pesponsável por dar equilíbrio e poder de marcação ao meio-campo palmeirense, aparece como opção de sustentação à frente da zaga.

Fluminense (1 convocado):

Agustín Canobbio (meio-campista/ponta): atleta de muita velocidade e entrega tática pelos lados do campo, é opção constante para mudar o ritmo dos jogos.

Coritiba (1 convocado):

Nicolás Fonseca (volante): um dos pilares de contenção e distribuição de jogo na elite nacional, garante presença do clube paranaense na lista internacional.

A lista completa dos 42 pré-convocados

Goleiros

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Sebastián Jaume (Albion)

Santiago Mele (Independiente)

Defensores

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Kevin Amaro (Genk)

Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)

Ronald Araujo (Liverpool)

Santiago Bueno (América)

José María Giménez (RC Deportivo)

Federico Pereira (Toluca)

Mathías Olivera (Napoli)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú)

Alexander Barboza (Palmeiras)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Lucas Olaza (Krasnodar)

Meio-campistas

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Nicolás Fonseca (Coritiba)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Nicolás de la Cruz (Flamengo)

Federico Valverde (Real Madrid)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Diego Rossi (Monterrey)

Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Brian Rodríguez (América)

Atacantes

Martín Satriano (Getafe)

Bruno Damiani (Philadelphia Union)

Miguel Merentiel (Boca Juniors)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Álvaro Rodríguez (Bournemouth)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

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