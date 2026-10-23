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Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba

Até o momento, a equipe uruguaia tem uma partida confirmada contra a Argentina, agendada para o dia 13 do próximo mês

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Rafael Arruda
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Rafael Arruda
Repórter
23/10/2026 21:48

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Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba
Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba crédito: No Ataque Internacional
Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba
Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba (Arrascaeta, camisa 10 da Seleção do Uruguai)

A Seleção Uruguaia divulgou a lista de 42 jogadores pré-convocados para os compromissos da Data Fifa de novembro. Até o momento, a equipe uruguaia tem uma partida confirmada contra a Argentina, agendada para o dia 13 do próximo mês.

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Essa será a segunda convocação anunciada pelo técnico Diego Forlán, que assumiu o comando da seleção após o término da Copa do Mundo. A relação se destaca pela expressiva presença de atletas que atuam no futebol brasileiro, com oito nomes espalhados por quatro clubes que disputam a Série A.

Quem são os oito atletas da Série A na pré-lista de Forlán?

O futebol brasileiro segue como uma das principais fontes de talentos para a Seleção Uruguaia, somando oito representações diretas na lista sul-americana:

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Flamengo (3 convocados):

  • Guillermo Varela (lateral-direito): titular frequente na ala rubro-negra, traz consistência defensiva para o setor de Forlán.
  • Nicolás de la Cruz (meio-campista): um dos motores do meio-campo do time carioca, destaca-se pela intensidade e chegada à área adversária.
  • Giorgian de Arrascaeta (meio-campista): Camisa 10 e referência técnica no futebol brasileiro, é peça fundamental no setor de criação da Celeste.

Palmeiras (3 convocados)

  • Alexander Barboza (zagueiro): canhoto e de muita imposição física na bola aérea, firma-se como opção sólida para o sistema defensivo uruguaio.
  • Joaquín Piquerez (lateral-esquerdo): destaca-se pelo apoio ofensivo e pela precisão nos cruzamentos.
  • Emiliano Martínez (volante): pesponsável por dar equilíbrio e poder de marcação ao meio-campo palmeirense, aparece como opção de sustentação à frente da zaga.

Fluminense (1 convocado):

  • Agustín Canobbio (meio-campista/ponta): atleta de muita velocidade e entrega tática pelos lados do campo, é opção constante para mudar o ritmo dos jogos.

Coritiba (1 convocado):

  • Nicolás Fonseca (volante): um dos pilares de contenção e distribuição de jogo na elite nacional, garante presença do clube paranaense na lista internacional.

A lista completa dos 42 pré-convocados

Goleiros

  • Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
  • Ignacio de Arruabarrena (Arouca)
  • Thiago Cardozo (Belgrano)
  • Sebastián Jaume (Albion)
  • Santiago Mele (Independiente)

Defensores

  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)
  • Santiago Mouriño (Villarreal)
  • Kevin Amaro (Genk)
  • Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)
  • Ronald Araujo (Liverpool)
  • Santiago Bueno (América)
  • José María Giménez (RC Deportivo)
  • Federico Pereira (Toluca)
  • Mathías Olivera (Napoli)
  • Juan Rodríguez (Cagliari)
  • Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú)
  • Alexander Barboza (Palmeiras)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
  • Lucas Olaza (Krasnodar)

Meio-campistas

  • Rodrigo Bentancur (Tottenham)
  • Facundo Bernal (Betis)
  • Lucas Torreira (Galatasaray)
  • Nicolás Fonseca (Coritiba)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Nicolás de la Cruz (Flamengo)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
  • Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)
  • Diego Rossi (Monterrey)
  • Maximiliano Araújo (Sporting CP)
  • Brian Rodríguez (América)

Atacantes

  • Martín Satriano (Getafe)
  • Bruno Damiani (Philadelphia Union)
  • Miguel Merentiel (Boca Juniors)
  • Rodrigo Aguirre (Tigres)
  • Álvaro Rodríguez (Bournemouth)
  • Federico Viñas (Toluca)
  • Darwin Núñez (Diriyah Club)

A notícia Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda

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