Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba
Até o momento, a equipe uruguaia tem uma partida confirmada contra a Argentina, agendada para o dia 13 do próximo mês
compartilhe
A Seleção Uruguaia divulgou a lista de 42 jogadores pré-convocados para os compromissos da Data Fifa de novembro. Até o momento, a equipe uruguaia tem uma partida confirmada contra a Argentina, agendada para o dia 13 do próximo mês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Essa será a segunda convocação anunciada pelo técnico Diego Forlán, que assumiu o comando da seleção após o término da Copa do Mundo. A relação se destaca pela expressiva presença de atletas que atuam no futebol brasileiro, com oito nomes espalhados por quatro clubes que disputam a Série A.
Quem são os oito atletas da Série A na pré-lista de Forlán?
O futebol brasileiro segue como uma das principais fontes de talentos para a Seleção Uruguaia, somando oito representações diretas na lista sul-americana:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Flamengo (3 convocados):
- Guillermo Varela (lateral-direito): titular frequente na ala rubro-negra, traz consistência defensiva para o setor de Forlán.
- Nicolás de la Cruz (meio-campista): um dos motores do meio-campo do time carioca, destaca-se pela intensidade e chegada à área adversária.
- Giorgian de Arrascaeta (meio-campista): Camisa 10 e referência técnica no futebol brasileiro, é peça fundamental no setor de criação da Celeste.
Palmeiras (3 convocados)
- Alexander Barboza (zagueiro): canhoto e de muita imposição física na bola aérea, firma-se como opção sólida para o sistema defensivo uruguaio.
- Joaquín Piquerez (lateral-esquerdo): destaca-se pelo apoio ofensivo e pela precisão nos cruzamentos.
- Emiliano Martínez (volante): pesponsável por dar equilíbrio e poder de marcação ao meio-campo palmeirense, aparece como opção de sustentação à frente da zaga.
Fluminense (1 convocado):
- Agustín Canobbio (meio-campista/ponta): atleta de muita velocidade e entrega tática pelos lados do campo, é opção constante para mudar o ritmo dos jogos.
Coritiba (1 convocado):
- Nicolás Fonseca (volante): um dos pilares de contenção e distribuição de jogo na elite nacional, garante presença do clube paranaense na lista internacional.
A lista completa dos 42 pré-convocados
Goleiros
- Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
- Ignacio de Arruabarrena (Arouca)
- Thiago Cardozo (Belgrano)
- Sebastián Jaume (Albion)
- Santiago Mele (Independiente)
Defensores
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)
- Santiago Mouriño (Villarreal)
- Kevin Amaro (Genk)
- Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)
- Ronald Araujo (Liverpool)
- Santiago Bueno (América)
- José María Giménez (RC Deportivo)
- Federico Pereira (Toluca)
- Mathías Olivera (Napoli)
- Juan Rodríguez (Cagliari)
- Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú)
- Alexander Barboza (Palmeiras)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
- Lucas Olaza (Krasnodar)
Meio-campistas
- Rodrigo Bentancur (Tottenham)
- Facundo Bernal (Betis)
- Lucas Torreira (Galatasaray)
- Nicolás Fonseca (Coritiba)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Nicolás de la Cruz (Flamengo)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
- Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Diego Rossi (Monterrey)
- Maximiliano Araújo (Sporting CP)
- Brian Rodríguez (América)
Atacantes
- Martín Satriano (Getafe)
- Bruno Damiani (Philadelphia Union)
- Miguel Merentiel (Boca Juniors)
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Álvaro Rodríguez (Bournemouth)
- Federico Viñas (Toluca)
- Darwin Núñez (Diriyah Club)
A notícia Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda