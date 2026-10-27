Cabeleireiro recomenda 30 segundos de ar frio ao terminar a secagem, mas um cuidado com duas ou três gotas completa a estratégia para reduzir o frizz em casa
Conheça os segredos dos cabeleireiros para controlar os fios rebeldes: saiba como a temperatura da água e a secagem certa blindam a umidade
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Sair de casa com o penteado arrumado e notar fios arrepiados ao redor do rosto é um incômodo frequente, especialmente no outono. O aumento da umidade do ambiente favorece o surgimento do frizz, alterando a estrutura capilar mesmo após o uso cuidadoso do secador.
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O estilista Alberto Cerdán, criador do "Método AC", explica que a fibra capilar atua como uma esponja quando está seca ou porosa diante da queda de temperatura. Ao absorver a água presente no ar, o cabelo perde a forma e a maciez, principalmente se a cutícula protetora estiver aberta ou danificada.
Fatores que intensificam os fios rebeldes
Embora costume ser associado a cabelos finos ou cacheados, o problema atinge com mais intensidade determinados perfis. Segundo Cerdán, fios porosos, ondulados, descoloridos, tingidos ou expostos ao uso frequente de ferramentas térmicas apresentam maior propensão ao arrepiado.
Fios saudáveis e devidamente hidratados contam com peso e flexibilidade próprios, mantendo o movimento natural mesmo diante de oscilações climáticas.
Lavagem e temperatura da água
O controle do arrepiado tem início direto no banho. A água quente remove parte dos lipídios naturais responsáveis por proteger o fio, agravando a desidratação. Por isso, a orientação de Cerdán é utilizar água morna e realizar o último enxágue com água fria.
O cabeleireiro Ramón Santiago detalha a rotina: lavar o cabelo com água morna, entre 30 e 40 graus, higieniza sem agredir. Na etapa final, o enxágue com água fria, entre 10 e 20 graus, atua no selamento da cutícula e proporciona mais brilho.
Para a higienização, Cerdán recomenda itens com ácido hialurônico, óleos botânicos leves e proteínas estruturantes, evitando sulfatos agressivos. Aplicar máscara capilar do comprimento até as pontas, cumprindo o tempo recomendado na embalagem, mantém a maciez da fibra.
Processo de secagem
O excesso de água deve ser retirado suavemente ao envolver o cabelo com uma toalha de microfibra, dando leves toques. Em seguida, aplique um protetor térmico ou creme de pentear leve antes de iniciar o secador.
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A etapa dispensa a divisão em mechas ou tração com escova. Regule o secador em temperatura média, posicione o bico para baixo no sentido de crescimento dos fios e use as mãos para guiar o ar, finalizando com um jato de ar frio.