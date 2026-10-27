Cabeleireiro recomenda 30 segundos de ar frio ao terminar a secagem, mas um cuidado com duas ou três gotas completa a estratégia para reduzir o frizz em casa

Sair de casa com o penteado arrumado e notar fios arrepiados ao redor do rosto é um incômodo frequente, especialmente no outono. O aumento da umidade do ambiente favorece o surgimento do frizz, alterando a estrutura capilar mesmo após o uso cuidadoso do secador.

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O estilista Alberto Cerdán, criador do "Método AC", explica que a fibra capilar atua como uma esponja quando está seca ou porosa diante da queda de temperatura. Ao absorver a água presente no ar, o cabelo perde a forma e a maciez, principalmente se a cutícula protetora estiver aberta ou danificada.

Fatores que intensificam os fios rebeldes

Embora costume ser associado a cabelos finos ou cacheados, o problema atinge com mais intensidade determinados perfis. Segundo Cerdán, fios porosos, ondulados, descoloridos, tingidos ou expostos ao uso frequente de ferramentas térmicas apresentam maior propensão ao arrepiado.

Ferramentas térmicas como modeladores e secadores podem afetar a estrutura do fio e intensificar o frizz, exigindo cuidados extras Créditos: depositphotos.com / agnadevi

Fios saudáveis e devidamente hidratados contam com peso e flexibilidade próprios, mantendo o movimento natural mesmo diante de oscilações climáticas.

Lavagem e temperatura da água

O controle do arrepiado tem início direto no banho. A água quente remove parte dos lipídios naturais responsáveis por proteger o fio, agravando a desidratação. Por isso, a orientação de Cerdán é utilizar água morna e realizar o último enxágue com água fria.

O cabeleireiro Ramón Santiago detalha a rotina: lavar o cabelo com água morna, entre 30 e 40 graus, higieniza sem agredir. Na etapa final, o enxágue com água fria, entre 10 e 20 graus, atua no selamento da cutícula e proporciona mais brilho.

Para a higienização, Cerdán recomenda itens com ácido hialurônico, óleos botânicos leves e proteínas estruturantes, evitando sulfatos agressivos. Aplicar máscara capilar do comprimento até as pontas, cumprindo o tempo recomendado na embalagem, mantém a maciez da fibra.

A lavagem correta dos cabelos, com atenção à temperatura da água, é um passo fundamental para combater o frizz e proteger os fios Créditos: depositphotos.com / jolopes

Processo de secagem

O excesso de água deve ser retirado suavemente ao envolver o cabelo com uma toalha de microfibra, dando leves toques. Em seguida, aplique um protetor térmico ou creme de pentear leve antes de iniciar o secador.

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A etapa dispensa a divisão em mechas ou tração com escova. Regule o secador em temperatura média, posicione o bico para baixo no sentido de crescimento dos fios e use as mãos para guiar o ar, finalizando com um jato de ar frio.