Cabeleireiros recomendam colocar papel-alumínio no cabelo antes de dormir: saiba por que e para que serve

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Dormir e preservar o cabelo arrumado representa uma dificuldade frequente para quem tem fios compridos. O movimento contínuo da cabeça na almofada produz atrito mecânico, fator que desmancha os penteados e estimula o surgimento do frizz, com maior impacto em estruturas capilares onduladas, cacheadas ou propensas ao ressecamento.

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Para combater essa situação, surgiu uma técnica caseira baseada no uso de papel-alumínio. A proposta viral atua mantendo os fios presos em uma posição específica ao longo de horas, o que ajuda a sustentar a forma original do penteado e impede que cabelos fiquem levantados durante o descanso noturno.

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Ação do alumínio na fibra capilar

A aplicação desse truque antes de deitar busca modelar a cabeleira, diminuir a eletricidade estática e reduzir o encrespamento noturno. Esse material funciona como condutor elétrico, auxiliando diretamente na dissipação da carga estática acumulada na superfície do cabelo.

O processo de envolver mechas secas e separadas em seções viabiliza a conservação do alinhamento desejado sem recorrer a fontes térmicas. Determinadas pessoas afirmam ainda que a folha metálica retém suavemente o calor corporal, mas especialistas enfatizam que essa retenção produz somente um efeito superficial.

A finalidade da prática reside exclusivamente em apoiar a manutenção do penteado durante toda a noite. O papel não transforma a estrutura dos fios de forma definitiva, atuando apenas na conservação temporária da modelagem criada previamente.

Instruções de aplicação e cuidados recomendados

A execução do procedimento exige a observação rigorosa de etapas preventivas:

o cabelo deve estar totalmente seco, sendo proibido envolver mechas molhadas;

os fios precisam ser divididos em seções distintas conforme o formato pretendido;

cada divisão necessita ser enrolada ou posicionada antes de receber a cobertura da folha metálica;

a folha não deve sofrer aperto excessivo, detalhe que garante a retirada simples no dia seguinte. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Profissionais alertam que a metodologia não representa uma solução real nem funciona como tratamento profundo de hidratação capilar contra o encrespamento. Diante de qualquer sensação de repuxo, incômodo ou calor excessivo durante a noite, a remoção do material precisa ser imediata. Para proteger a fibra capilar e dormir sem danos, recomenda-se o uso de fronhas de travesseiro de cetim ou seda e de groors especiais voltados a evitar a fricção.