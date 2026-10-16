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IV Charger projeta faturar mais de R$ 2 milhões

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Repórter
16/10/2026 14:33

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IV Charger projeta faturar mais de R$ 2 milhões
IV Charger projeta faturar mais de R$ 2 milhões crédito: PulseBrand

O crescimento dos carros elétricos e da infraestrutura de recarga tem acelerado no Brasil. Nesse cenário, a IV Charger desenvolve seu próprio ecossistema de eletropostos, com foco em ampliar o acesso à recarga e oferecer mais segurança aos usuários.

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Segundo a empresa, todos os pontos IV Charger contam com seguro e seguem as normas de segurança aplicáveis. A estrutura busca reduzir riscos e oferecer suporte caso ocorra algum problema durante a operação, protegendo clientes e parceiros conforme as condições da cobertura contratada.

Com a implantação do ecossistema, a IV Charger estima ultrapassar R$ 2 milhões em faturamento nos primeiros meses de operação. A projeção acompanha a demanda crescente por soluções de recarga e a expansão de pontos para atender motoristas de veículos elétricos.

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"A mobilidade elétrica está avançando rapidamente, e esse crescimento precisa vir acompanhado de responsabilidade. Nosso ecossistema foi pensado para oferecer uma operação estruturada, com atenção à segurança e ao cuidado com quem utiliza os pontos. A projeção de faturamento mostra o potencial desse mercado e o espaço que ainda existe para crescer", afirma Iuri Cavalcante, CEO da IV Charger.

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