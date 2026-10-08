Gastronomia promove desenvolvimento econômico, diz escritor em novo livro

“Quando uma cidade entende sua identidade gastronômica e sabe trabalhá-la, toda uma cadeia econômica pode ser beneficiada.” A fala é do produtor cultural, empresário, gestor público e palestrante Júlio Toledo. Na próxima segunda-feira (12/10), às 20h, ele lança o livro “Gastronomia que movimenta cidades: como grandes eventos transformam cultura, turismo e economia” (Editora Informar), durante a 17ª edição do festival Brumadinho Gourmet, em Casa Branca, Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Júlio conta que a ideia do livro nasceu da sua experiência de anos produzindo eventos gastronômicos e culturais e acompanhando, na prática, o impacto que a gastronomia pode provocar em uma cidade. “Percebi que comida não movimenta apenas restaurantes, mas o turismo, a cultura, empregos, comércio, identidade e pertencimento. O livro nasceu da vontade de transformar essa experiência em conhecimento que pudesse ser compartilhado.”



A ligação do autor com a gastronomia vem, principalmente, da produção cultural e da realização de eventos. “Minha relação com a gastronomia nasceu muito mais da experiência de campo do que da cozinha propriamente dita”, explica. “Faço questão de deixar claro que não sou chef e que o livro não pretende ocupar esse espaço. Minha experiência está na produção de eventos, na gestão, no turismo, na cultura e na utilização da gastronomia como instrumento de desenvolvimento das cidades.”



O conteúdo foi construído a partir de experiências reais de Júlio neste universo. “Costumo registrar ideias, experiências e situações que observo no dia a dia. Depois organizo esse material e transformo a experiência prática em reflexão. Gosto de escrever de maneira simples e direta para que o leitor consiga enxergar aquilo que estou contando.”







Segundo Júlio Toledo, o foco principal do livro não é ensinar receitas, mas compartilhar experiências reais Arquivo pessoal







Pessoas que encontrou ao longo dessa caminhada também serviram de inspiração. “São cozinheiros, chefs, donos de restaurantes, produtores, artesãos, gestores, trabalhadores e famílias que preservam tradições. Depois de tantos anos acompanhando essas histórias, percebi que havia muito conhecimento que merecia ser registrado e compartilhado.”



Segundo o produtor cultural, o foco principal não é ensinar receitas. Mas elas entram como parte de um mesmo processo de construção da identidade de um território. "Há uma preocupação em valorizar identidades, tradições e histórias locais e mostrar como tudo isso pode ser transformado em desenvolvimento sem perder a essência.”



No fim das contas, o livro conversa com gestores públicos, produtores culturais, organizadores de eventos, empresários, profissionais do turismo e da gastronomia, estudantes e outros interessados no assunto.



“O principal diferencial deste trabalho é o olhar de quem vive isso na prática. Não é um livro escrito apenas a partir de conceitos teóricos. Ele nasce de experiências reais, de eventos realizados, de dificuldades enfrentadas, de resultados observados e da convivência direta com empresários, produtores, gestores públicos e comunidades.”

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Antes mesmo do lançamento do livro, Júlio revela já ter algumas ideias em desenvolvimento para o próximo projeto. “A gastronomia é um universo enorme, principalmente, quando está relacionada ao turismo, à cultura e ao desenvolvimento econômico. Por isso ainda existem muitos assuntos que podem ser explorados”, pontua.

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