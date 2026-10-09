Brumadinho terá três dias de festival com comida, brindes e música

Chega à sua 17ª edição o Brumadinho Gourmet, festival gastronômico que é realizado anualmente em Casa Branca, no município de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento, que reúne 12 restaurantes com tira-gostos e pratos, tem entrada gratuita e começa na manhã deste sábado (10/10), na Praça Central de Casa Branca.

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Idealizador e produtor do evento, Júlio Toledo ressalta que, ao longo de suas edições, o Brumadinho Gourmet construiu uma história de valorização da gastronomia e da experiência de estar à mesa. “O encontro entre cozinheiros, empreendedores, artistas, moradores e visitantes dá identidade ao festival, que apresenta a comida como parte da memória e da hospitalidade mineiras.”

Júlio está na produção do evento desde o início, há 16 anos, e se orgulha de ter construído uma proposta com interesse de atender a todos. "É um 100% gratuito, gastronômico e multicultural, pois temos a comida, mas também apresentações musicais de toda a região, além de manifestação cultural através de artesanato com objetos e patrimônios feitos por artesãos da redondeza e também de fora", explica.

Idosos, adultos, jovens, crianças e até os pets estão convidados. “O pai pode deixar seu filho com os monitores, pois teremos espaço kids, e tomar a sua cervejinha gelada ou um bom vinho e experimentar os pratos variados, que são o grande charme de um evento gastronômico, ou seja, a pessoa poder alimentar em vários restaurantes em um mesmo local. Teremos este ano também o espaço para pets, que são muito bem-vindos”, avisa.

O produtor esclarece que este ano a 17ª edição será realizada no mês de outubro em virtude das eleições, porém garante que, em 2027, tudo voltará ao normal, com o evento sendo realizado no dia 7 de setembro, que é a data tradicional.

Para todos os gostos

Entre as atrações gastronômicas, estão os seguintes estabelecimentos: Casarão, Peixe Frito, Hô Mineirinho, Los Manos, Tudibom, Brumanaus, Espeteria Mineira, Birossca, Kyodai, Machado BBQ, Sucos de Casa Branca, MITH Açai, Cravo e Canela e Delícias da Negah.







Filé de pirarucu do norte, crosta de minas e molho de ervas secas do restaurante Peixe Frito Arquivo pessoal





No cardápio, pratos como torresminho de tilápia (R$ 35); filé de pirarucu empanado (R$ 45); charuto de costela (R$ 45); contrafilé serenado (R$ 45); filés de frango empanados (R$ 35); ancho bovino (R$ 45); costelinha de porco ao molho de jabuticaba (R$ 45); bolinho de linguiça (R$ 35); galinhada (R$ 45) e churrascada a (R$ 45).

Outras atrações

Além da gastronomia, o festival traz atrações musicais, com shows de Wilson Sideral, Leandro Nassif, U2 Go Home, Route66, In The Air - Phil Collins Cover Brasil, Tributo Vander Lee, Engenheiros do Uai e PutzGrila, Papagaio Elétrico e Toma Rock.

Na segunda-feira (12/10), às 20h, o evento recebe ainda o lançamento de “Gastronomia que movimenta cidades: como grandes eventos transformam cultura, turismo e economia”, livro de Júlio Toledo, que é produtor cultural, empresário e gestor público.

“Hoje está muito na moda essa questão de festival gastronômico, mas a gente tenta passar essa experiência para que o cliente final entenda, não só como é realizado um evento gastronômico, mas também para aqueles que querem aprender dentro de gestão, seja como secretários de cultura ou diretores, enfim, aqueles querem aprender a executar um festival gastronômico em seus municípios. O livro vai servir-lhes como um manual e ajudá-los nisso.”

Sustentabilidade na prática

O tema deste ano do Brumadinho Gourmet é sustentabilidade. “Teremos alguns enfoques durante o evento, falando da importância da economia de água, da plantação, então o evento terá uma conotação voltada ao meio ambiente também. É algo muito forte na região de Casa Branca, até mesmo pelo próprio Parque do Rola Moça ser um patrimônio. Então usaremos a coleta seletiva e o copo ecológico. Isso porque cada vez que a pessoa toma uma cerveja, pega um copo e isso é um descarte, uma degradação da natureza.”





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Serviço



17º Brumadinho Gourmet

De sábado (10/10) a segunda-feira (12/10)

Praça Central de Casa Branca, em Brumadinho (MG)

Entrada gratuita

Informações no Instagram @brumadinhogourmetoficial