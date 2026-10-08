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SAÚDE

Carrinhos e brincadeiras amenizam a tensão nas cirurgias infantis

Utilizados no percurso até o bloco cirúrgico, recursos lúdicos aliviam o estresse de pacientes pediátricos, de familiares e até das equipes na rotina dos hospitais

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
08/10/2026 06:00

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Hospitais pediátricos oferecem tratamento especializado para criancas antes de cirurgias. No Hospital São Camilo, localizado no bairro Floresta, regiao leste de Belo Horizonte, pacientes recebem tratamento diferenciado na hora da cirurgia. Luciana Simoes,40, coordenadora de enfermagem, conduz o pequeno Luka Gomes
Para o pequeno Luka, o carrinho, guiado por Luciana Simões por meio de radiocontrole, ajudou a descontrair antes da entrada no bloco cirúrgico Copyright crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Nem parecia que o pequeno Luka, de apenas 4 anos, estava prestes a passar por um procedimento de herniorrafia inguinal. Pelo contrário: ao ver o carrinho que o levaria até a sala de cirurgia, o menino abriu um largo sorriso. Animado, logo ficou à vontade na direção do veículo, que é impulsionado por um motor elétrico e tem design que remete ao modelo Jeep Wrangler. Com a ajuda de Luciana Simões, coordenadora de enfermagem do centro cirúrgico do Hospital Infantil São Camilo, o jovem paciente afivelou o cinto, ligou o rádio e até chamou o pai para dar uma volta. “Entra aí”, disse ele, com o olhar fixo para o genitor.

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O papel dos carrinhos é justamente esse: transformar o clima de tensão em brincadeira, de modo a tornar a cirurgia mais tranquila tanto para a criança quanto para os familiares. Luciana explica que, anteriormente, a equipe já utilizava alguns brinquedos com os pacientes, e que houve uma evolução com a chegada do novo veículo. “A vinda do carrinho elétrico foi um ganho sensacional, porque quem não gosta de brincar de carrinho?”, sintetiza.

“Quando tem a separação da mãe e do filho, para adentrar na sala de cirurgia para o procedimento, a mãe fica com o coração na mão: eu estou dando meu bem mais precioso, entregando para uma outra pessoa, para fazer um procedimento nele. E isso humaniza, deixa mais lúdica a entrada deles para o centro cirúrgico”, explica Luciana. “É isso que a gente ganha com essas crianças, com essa parte lúdica. Hoje, a gente vê muitos hospitais, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, que já usam (o carrinho)”, complementa a profissional.

A coordenadora de enfermagem explica que crianças um pouco mais velhas são capazes de dirigir o carrinho, que transporta um único ocupante de até 45kg de peso. Porém, no caso de pacientes muito jovens, como Luka, ela mesma guia o veículo por meio de radiocontrole. Isso, porém, não parece ter prejudicado nem um pouco a brincadeira, tanto que o menino pediu um igual para a mãe, Stefane Gomes Bueno, de 25 anos, enquanto passeava, motorizado, pelos corredores.

Stefane, por sinal, aprovou o clima lúdico criado para o filho. “Fica mais leve para eles, pois ficam mais tranquilos”, avalia. O pai, Caio Marques da Silva, 26, tem opinião parecida. “A gente fica mais calmo, o coração fica até mais menos agitado; a gente fica feliz com tudo isso, com a felicidade que ele fica”, relata. “Toda vez que vem ao médico, ele fica assustado. Aqui, ele nem quer sair dali de dentro mais”, acrescenta.

De acordo com a Unimed, devido à boa aceitação do carrinho, ele passou a fazer parte de outras situações além da ida e do retorno ao bloco cirúrgico. O equipamento também pode ser utilizado em situações como altas hospitalares, após internações de longa permanência, ou ainda na transição da UTI para a unidade de internação, ou até em casos de dificuldade de locomoção, desde que o paciente pediátrico se enquadre no perfil eletivo.

Humanização e acolhimento

Entre os hospitais de Belo Horizonte que adotaram os carrinhos elétricos para pacientes infantis, estão os da rede Mater Dei. O pediatra Ricardo Godinho, que atende nas unidades do grupo, também destaca que esse tipo de iniciativa ajuda a humanizar as unidades de saúde e, consequentemente, a reduzir o estresse tanto da criança quanto dos familiares. “A gente tenta amenizar esse momento da chegada do paciente ao bloco cirúrgico”, pontua.

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Ricardo pondera que o emprego dos brinquedos pode variar de acordo com o perfil da criança: se ela for mais mais agitada, ou mais jovem, a sedação pode ser feita ainda na brinquedoteca: até sentir o efeito do medicamento, o paciente fica se divertindo. Já meninas e meninos mais velhos, ou mais cooperativos, entram com o carrinho e são sedados dentro do bloco cirúrgico. Há ainda procedimentos para casos mais específicos: “A gente opera muitas crianças especiais, como autistas, e na hora que elas chegam no hospital, os pais já entram em contato, e o anestesista já dá o remédio antes de ela sair do carro (da família)”, esclarece.

O médico salienta que os ambientes pediátricos têm se tornado mais acolhedores para as crianças, e que o carrinho elétrico não é a única iniciativa desse tipo. Ele exemplifica dizendo que os hospitais onde atende já têm brinquedotecas e salas ambientadas com plotagens nas paredes. “Todas as iniciativas são para tornar o ambiente mais parecido com o que ela (a criança) tem na escola ou em casa. Assim, ela tende até a se recuperar mais rápido”, elucida. “São iniciativas simples, mas que fazem a diferença. Fazem a diferença até para nós, que trabalhamos lá dentro e vivemos o dia a dia do hospital”, conclui.

Ação afetiva

A humanização no ambiente hospitalar é uma diretriz reconhecida nas políticas públicas de saúde. A publicação “O brincar nos hospitais pediátricos”, produzida pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira e pela Fundação Oswaldo Cruz, destaca que a atividade lúdica tem valor nos processos de adaptação, socialização e redução da dor da criança hospitalizada, além de favorecer o desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo.

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O documento também aponta que brincadeiras podem facilitar a comunicação entre criança, profissionais de saúde e acompanhante, contribuindo para que o paciente participe de forma mais ativa do próprio cuidado. Os brinquedos não substituem protocolos técnicos, preparo cirúrgico ou orientações clínicas, mas funcionam como apoio para reduzir a ansiedade e criar vínculo entre paciente, familiares e profissionais de saúde.

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