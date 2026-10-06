Hospital de BH passa a oferecer nova tecnologia para tratar AVC

A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta terça-feira (6) o Serviço de Trombectomia Mecânica no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC). O procedimento amplia as opções de tratamento para pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico na rede pública de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O HMDCC é a primeira unidade do SUS-BH e a segunda de Minas Gerais a oferecer a tecnologia pelo Sistema Único de Saúde. O serviço funcionará na Unidade de AVC do hospital.

O que é a trombectomia mecânica?

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a trombectomia mecânica é um procedimento minimamente invasivo usado para retirar coágulos que bloqueiam as artérias do cérebro durante um AVC isquêmico.

O procedimento é realizado por meio de um cateter, inserido geralmente pela virilha e conduzido até o local do bloqueio. O coágulo pode ser retirado com um stent, por aspiração ou pela combinação das duas técnicas.

PBH anunciou nesta terça-feira (6) a oferta de trombectomia mecânica para tratar AVC pelo SUS-BH Edesio Ferreira/EM/D.A Press PBH anunciou nesta terça-feira (6) a oferta de trombectomia mecânica para tratar AVC pelo SUS-BH Edesio Ferreira/EM/D.A Press PBH anunciou nesta terça-feira (6) a oferta de trombectomia mecânica para tratar AVC pelo SUS-BH Edesio Ferreira/EM/D.A Press PBH anunciou nesta terça-feira (6) a oferta de trombectomia mecânica para tratar AVC pelo SUS-BH Edesio Ferreira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Com a retirada do coágulo, o fluxo sanguíneo cerebral é restabelecido, o que reduz o risco de sequelas.

Janela de atendimento

Até então, a principal opção disponível na rede pública era a trombólise, que utiliza medicamentos para dissolver o coágulo. O tratamento deve ser iniciado, em geral, até 4,5 horas após o início dos sintomas.

A trombectomia pode ser realizada nas primeiras horas após o AVC e, em pacientes selecionados, até 24 horas depois. A indicação depende da avaliação clínica e de exames de imagem.

"Com a trombectomia, conseguimos ampliar esse tempo e fazer com que os pacientes saiam de uma situação de AVC com menores sequelas ou quase nenhuma”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte.

Como será o atendimento no SUS-BH

Segundo a PBH, a inclusão da trombectomia não altera o fluxo de atendimento de urgência. Pacientes com suspeita ou sintomas de AVC continuam sendo transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No Hospital Célio de Castro, o neurologista faz a avaliação inicial e, quando necessário, o procedimento é definido em conjunto com o neurorradiologista intervencionista.

A diretora executiva da instituição, Cristina Peixoto, destacou a importância da oferta do procedimento pelo SUS:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Vamos oportunizar para os pacientes do SUS o que os pacientes de planos de saúde já têm", pontuou.