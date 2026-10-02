Sem olhos e dedos: Cientistas pesquisam deformidades que afetam quase metade dos sapos em Fernando de Noronha

Fernando de Noronha atrai turistas pelas praias de águas transparentes e pelas paisagens de grande beleza. O arquipélago também encanta quem busca mergulhar e observar a vida marinha. Trilhas e passeios de barco completam as opções para conhecer suas belezas naturais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Viajantes de Estação em Estação