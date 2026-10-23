Crianças ganham música de presente

Neste Mês das Crianças, a meninada ganhou dois álbuns de presente: “Fase de crescimento”, de Sérgio Pererê e Thiago Braz, e “Detonautas para bebês – Volume 2”, da banda Detonautas, ambos disponíveis nas plataformas digitais.

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Com 13 faixas inéditas, o trabalho de Braz e Pererê aborda autonomia, afeto, ancestralidade, liberdade, imaginação e cuidado, entre outros temas. O show de lançamento está marcado para dia 8 de novembro, no Palácio das Artes, em BH.



O álbum do Detonautas, com oito faixas, reúne versões instrumentais de canções de diferentes fases da banda carioca, com arranjos desenvolvidos para embalar o sono da garotada.



Surgido há 19 anos, o projeto foi idealizado pelo guitarrista, tecladista e compositor Renato Rocha, logo após o nascimento da filha.



Marina foi “parceira” do pai. Se ela se acalmasse e pegasse no sono, isso significava que o projeto estava fluindo bem. Já o segundo volume se inspirou nas afilhadas do músico e no nascimento do sobrinho, previsto para o fim deste ano.



Sérgio Pererê conta que “Fase de crescimento” é fruto de sua vontade de se juntar a Thiago Braz, músico e professor que trabalha com crianças. “Em 2018, fui fazer apresentação em uma escola. Ali mesmo senti vontade de interagir com ele, pensando nas crianças. Voltamos a falar sobre essa vontade no início da pandemia. No fim do ano passado, a gente começou a gravar”, diz.



“A partir do momento do nosso encontro, iniciei o exercício de escrever várias coisas focado neste trabalho. Até me lembrei da canção que fiz quando meus filhos eram pequenos e cantava para eles dormirem.”



Tudo foi criado dentro do estúdio com ideias levadas pela dupla. “Quando vimos, o repertório já estava pronto. Foi uma coisa meio mágica, um processo inspirador para nós. Fomos trabalhando com essa coisa de deixar acontecer”, ressalta.

Renato Rocha conta que o primeiro volume do álbum infantil do Detonautas foi gravado em 2007, quando sua filha nasceu, mas só chegou ao streaming em 2014. “Na época, estavam rolando aquelas séries 'Beethoven para bebês', Beatles não sei o quê. Aí, pensei: por que não uma coisa adaptada para nossas músicas? Afinal, o Detonautas tem melodias bonitas que se encaixariam ali. Tive o cuidado de escolher a melodia e a harmonia certas”, diz o guitarrista e tecladista.



O primeiro volume foi surpresa para os companheiros de banda. “Nem contei para os caras. Fiz os CDs físicos e dei as cópias para a galera, que adorou. Tico Santa Cruz, Fabinho, todos da banda se amarraram naquele trabalho”, lembra.



A família foi crescendo com a chegada de mais crianças, fontes de inspiração do novo disco. “Eu já tinha o repertório para fazer o 'Volume 2', foi tranquilo. Usei também músicas do nosso álbum mais recente, o 'Radio love nacional'. Pesquisei timbres seguindo a mesma linha. Hoje, claro, temos outros instrumentos virtuais. Além da guitarra, que não toquei neste disco, faço os teclados”, diz Renato Rocha.



“EM FASE DE CRESCIMENTO”

• Disco de Sérgio Pererê e Thiago Braz

• 13 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

• Show de lançamento em 8 de novembro, às 17h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

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“DETONAUTAS PARA BEBÊS – VOLUME 2”

• Disco da banda Detonautas

• Oito faixas

• Selo Deck

• Disponível nas plataformas digitais

