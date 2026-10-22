"Youth" tem protagonista vivendo a tempestade perfeita da menopausa

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Atriz, roteirista e produtora, a irlandesa Sharon Horgan sabe, como ninguém, colocar o dedo na ferida. Trata, com fina ironia, das dores e delícias de ser mulher. Já foi uma britânica que engravidou de um americano que mal conhecia em “Catastrophe” (2015-2019). Mais recentemente, capitaneou uma família de cinco irmãs irlandesas que têm um vínculo de vida e morte em “Mal de família” (2022-2024).

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Criada e protagonizada por Horgan, “Youth”, da HBO Max, a acompanha como Alex. Agente literária divorciada e mãe dedicada de Ruari (Aran Murphy), ela só quer reencontrar o amor na Londres dos dias de hoje. Depois dos 50, a situação não está fácil. Um deslocamento da mandíbula é apenas um dos sinais de que o corpo está colocando o pé no freio.



“Preciso que alguém se apaixone por mim agora para que eu tenha um tempinho com essa versão de mim antes que a outra diga 'Cheguei e estou aqui'”. Esta é uma das pérolas que Alex solta enquanto experimenta as consequências da menopausa.



Ainda que tenha que lidar com a baixa de hormônios, ela não arrefece. Sempre afetuosa, irônica e um tanto desajeitada, Alex segue a vida como tantas mulheres mundo afora.



O segredo das criações de Horgan, além da inteligência e rapidez dos diálogos, está na identificação. Mesmo com os exageros típicos da ficção, seus personagens são palpáveis, facilmente reconhecíveis.



O mundo de Alex conta com um ex inútil (como marido e como pai), pais idosos com início de demência, uma melhor amiga/chefe que diz as verdades que ela não quer ouvir e alguns pretendentes. Um é velho demais, ainda que o cunilíngua que ele oferece sem pedir nada em troca a deixe fora de órbita.



O outro, mais jovem, é também um canalha. Mas é adorável, e Alex quase sempre cede a Patrick, ou ex-Pat, que é como ele está identificado no celular dela. Rupert Friend interpreta o personagem. A dinâmica dele com Horgan faz com que torçamos para que os dois cheguem a um final possível.



Mesmo que a procura por um relacionamento mova a protagonista, “Youth” se desdobra em vários outros temas. Ruari, depois de finalmente deixar o ninho, volta para casa após poucos dias na universidade. Um fato ocorrido no dormitório vai assombrá-lo no início de sua vida amorosa. Alex se vira como pode diante do filho, que não abre a boca. O garoto, ao longo da série, busca uma figura paterna que o ajude a navegar no mundo de hoje.



Paralelamente, a série também aborda o meio literário, cheio de egos inflados. A Feira de Frankfurt é, inclusive, um dos cenários. Alex recusou um romance sofrível que virou um bestseller autopublicado depois de viralizar no TikTok. A chefe quer que ela dê um jeito de trazer de volta o autor, que adora falar em público sobre como foi recusado por Alex. E há também uma autora idosa de sucesso que insiste em publicar um novo romance repleto de comentários racistas.



Cada episódio traz sua própria história, com Alex sempre seguindo em frente, em meio ao caos que a cerca. É divertido, mordaz e muito humano. Mas não é para todos. Saber enxergar nas entrelinhas é uma arte que Sharon Horgan domina muito bem.



“YOUTH”

• Série da HBO Max. Seis dos oito episódios estão disponíveis. Novos episódios aos domingos.

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