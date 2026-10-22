Festival em BH promete muito rock regado a cerveja

A banda paulista CPM 22 é a principal atração musical do Festival Mineiro da Cerveja, que reúne 10 cervejarias, neste sábado (24/10), na Serraria Souza Pinto. Também se apresentam no evento, que irá das 13h às 22h, os grupos Cash, 100% Charlie Brown e Linkin Park Cover.

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Conhecido por sucessos como “Um minuto para o fim do mundo”, “Regina let’s go” e “Dias atrás”, o grupo formado por Badauí (vocais), Luciano Garcia e Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher Jr. (baixo) e Daniel Siqueira (bateria) tem oito álbuns de estúdio lançados. No repertório da apresentação do CPM 22 em BH, além das mais famosas, estão faixas como “Tarde de outubro”, “O mundo dá voltas”, “Ontem”, “Hospital do sofredor”, “Sonhos e planos” e “Perdas”.



“Sempre variamos a setlist e colocamos músicas antigas, mas, nesta turnê [dos 30 anos de carreira] escolhemos algumas que já não tocamos há anos. A escolha é justamente para ter essa carga nostálgica, tivemos que buscar dentro do repertório e mesclamos algumas músicas lado B com uma distribuição que atenda a todos os discos e fases”, afirma Badauí.



Segundo o vocalista, singles e faixas que furaram a bolha deixam o público geral mais animado nas apresentações, mas os fãs que os acompanham mantêm o entusiasmo durante todo o show.



“O público que é mais próximo canta todas as músicas. Depende da casa também, a última vez que tocamos em BH foi em um espaço menor e a galera canta todas as faixas com a mesma intensidade de ‘Um minuto para o fim do mundo’, por exemplo. Mas não tem como os hits não se destacarem.”



Grande parte do público do CPM 22 é composto por pessoas entre 30 e 50 anos – os Millennials e a Geração X. Entretanto, isso não impede que a juventude e a Geração Z se interessem pela banda, que tem percebido uma renovação de sua base de fãs, de acordo com Badauí.



“Tocamos muito em praças públicas de cidades do interior, então vemos um público muito variado, de crianças a pessoas mais velhas, mas atingimos uma parcela muito grande de jovens hoje em dia. Não só a nossa banda, acho que o rock, como um todo, tem alcançado essa parcela, que já não escuta só funk, rap ou trap”, afirma.



CENÁRIO NACIONAL

Para o vocalista, é injusto comparar os cenários do punk rock e do rock nacional com os de outros gêneros musicais no Brasil, como o sertanejo e o funk, considerando o público desses estilos. “Se formos comparar com artistas populares desse meio, vai parecer que o rock está em decadência. Entendo essa opinião quando vem de alguém do mercado. Mas tem havido uma crescente. Falo pelo CPM 22 e por bandas que vejo, como Detonautas, Raimundos e a Pitty. É uma força ideológica e de identidade desse estilo de música, o público não abandona e vai estar sempre lá. Precisamos analisar por uma ótica dentro do que o rock representa”, diz.



Na última segunda-feira (19/10) grupos e artistas se reuniram e lançaram o projeto “Megazord” e a faixa “Quem você vê?”, a favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Badauí e Phil, da CPM 22, participam da iniciativa, ao lado de Fresno, Dead Fish, Black Pantera, Super Combo, Di Ferrero, Hateen, Gloria Rock, Braza, The Monic, Far From Alaska, Zander, Badluv, Ego Kill Talent, Danilo Cutrim. Eles cantam: “Retrocesso nunca mais / Cê não tem direito de voltar o tempo / Pra frente que se corre mesmo contra o vento”.



“São artistas que vêm de uma ideologia completamente contra as ideias que flertam com o fascimo. Isso é óbvio para quem ouviu punk a vida inteira. Você se posiciona de forma contrária, respeitando a democracia, que é um sistema que permite até que tentem derrubá-la”, afirma.



“Nós nos posicionamos contra um candidato que fala coisas com as quais não concordamos, mas não queremos que ninguém deixe de ter seu livre arbítrio”, diz Badauí.



FESTIVAL MINEIRO DA CERVEJA

Com show da banda CPM 22, neste sábado (24/10), das 13h às 22h, na Nova Serraria (Avenida Assis Chateaubriand, 809, Centro). Ingressos à venda pela plataforma Sympla, disponíveis por R$ 60 e R$ 50 (combo dos amigos, mínimo dois ingressos). Lote limitado de cortesias será distribuído na porta do local por ordem de chegada e sujeito à lotação.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes