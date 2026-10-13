Shows de música atraem mais brasileiros em 2026

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Mais da metade dos brasileiros leu um livro impresso em papel nos últimos 12 meses. É o que diz a sétima edição da pesquisa “Hábitos culturais dos brasileiros”, realizada pelo Observatório Fundação Itaú, com apoio técnico do Datafolha. O levantamento aponta o crescimento na participação em atividades culturais presenciais, acesso que varia de acordo com a classe econômica e a escolaridade.

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A pesquisa ouviu 2.448 pessoas de 16 a 65 anos, em 137 municípios de todas as regiões do país, entre 7 e 20 de julho deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



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De acordo com o levantamento, 88% dos entrevistados realizaram pelo menos uma atividade cultural presencial nos 12 meses anteriores à pesquisa. O resultado representa aumento em relação a 2025, quando o percentual foi de 84%. Entre as pessoas que participaram de atividades presenciais, 59% afirmaram adotar esse hábito ao menos uma vez por mês.



A presença em shows de música registrou crescimento de 45% para 51% entre 2025 e 2026. A participação em centros culturais passou de 26% para 32% no mesmo período. Visitas a museus subiram de 16% para 21%, enquanto a ida a exposições de arte aumentou de 27% para 31%.



“Como surpresa positiva, destaco o aumento no acesso às atividades presenciais, em especial quando observamos o percentual de brasileiros que disseram ter ido a shows de música”, afirma Ana Maria Cardoso, coordenadora do Observatório Fundação Itaú.



Os dados apontam diferenças significativas entre os grupos sociais. Enquanto 63% das pessoas das classes A e B foram ao cinema nos 12 meses anteriores à pesquisa, o percentual nas D e E foi de apenas 18%.



O levantamento indica que a participação em atividades culturais presenciais é maior entre pessoas com ensino superior e integrantes das classes A e B. O dinheiro e a insegurança aparecem entre os fatores que dificultam a adoção desse tipo de programa.



Na avaliação de Ana Maria Cardoso, os resultados precisam ser analisados considerando as desigualdades que persistem no país. “Se, por um lado, é positivo o aumento do acesso às atividades presenciais, é importante considerar que precisamos de mecanismos para combater as desigualdades no acesso às atividades artísticas e culturais”, diz.



A pesquisa teve início em 2020, durante a pandemia de COVID-19, quando artistas e instituições culturais tiveram de se adaptar ao ambiente digital.



Desde então, o levantamento acompanha os hábitos culturais dos brasileiros, incluindo práticas presenciais e online.



“Naquele primeiro momento, a pesquisa buscou mapear como o acesso à arte e à cultura se dava em um cenário em que artistas e instituições culturais precisaram se adaptar ao mundo digital para continuar suas atividades e oferecer programação ao público”, explica Ana Maria.



A edição de 2022 registrou o processo de reabertura dos espaços culturais. A partir de 2023, a investigação passou a acompanhar de forma sistemática o acesso à cultura.



“Quando a gente olha todas as edições da pesquisa, observa que, mesmo no cenário de maior dificuldade para o setor cultural, como a pandemia, arte e cultura continuam desempenhando um papel fundamental na rotina dos brasileiros”, afirma a coordenadora.



A edição de 2026 ampliou o conjunto de atividades culturais investigadas. Pela primeira vez, foram incluídos espaços ligados ao patrimônio histórico, pontos de cultura e espaços comunitários, rodas de samba, pagode ou choro e bailes funk.



Os resultados mostram que 39% visitaram espaços ligados ao patrimônio histórico nos 12 meses anteriores à pesquisa.



Atividades culturais em espaços comunitários foram mencionadas por 38% dos entrevistados. Já 30% participaram de pagodes, rodas de samba ou rodas de choro, enquanto 9% foram a bailes funk.



A pesquisa aponta caminhos para ampliar o acesso à cultura. Entre as medidas citadas pelos entrevistados, 42% mencionaram a criação ou ampliação de programas gratuitos.



A oferta de mais equipamentos e instituições públicas culturais fez parte das sugestões, assim como a reforma e a modernização de espaços existentes, citadas por quase um terço dos consultados.



Desigualdade

Ana Maria Cardoso afirma que os resultados ajudam a identificar tanto o que pode facilitar a participação quanto os fatores que afastam os brasileiros das atividades culturais. Para ela, é necessário considerar as desigualdades sociais e educacionais, pois pessoas de classes econômicas menos favorecidas e com menor escolaridade têm menos acesso às atividades culturais.

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“Todos esses fatores trazem elementos para a gente se aprofundar em como as atividades podem ser melhor difundidas para a população em geral”, conclui.