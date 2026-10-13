Peça 'Encruzilhada', do Grupo Trama, dialoga com as eleições no Brasil

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Com sessão única na próxima sexta-feira (16/10), no Galpão Cine Horto, “Encruzilhada”, novo espetáculo do Grupo Trama de Teatro, já apresenta no título sua carta de intenções. No plano real, os personagens buscam um caminho diante do cruzamento: Leste, Oeste, Sul, Norte? No plano metafórico, tentam, também, compreender o que fazer diante do mundo em frangalhos.

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“Toda vez que pensamos o que vamos montar, discutimos o que é importante falar nos dias de hoje. Estamos diante deste momento político, de guerras e degradação humana. Então, o texto nasce da necessidade de sair do fim do mundo. Nosso teatro é político, mas sem levantar bandeira”, afirma Carlos Henrique, autor e diretor do espetáculo.



“Encruzilhada” conta com dois atores em cena, Shirley Rodriguez e Marco Túlio Zerlotini. Eles estão em um cruzamento, ambiente que remete ao universo de “Mad Max”. “O mundo já acabou e há poucos sobreviventes. Essas pessoas, com um pouco de afetação diante desse lugar, se encontram na encruzilhada”, comenta Carlos Henrique.



Shirley interpreta uma só personagem, que fica o tempo todo em cena. Está acompanhada de um carrinho de supermercado, cheio de quinquilharias. Sua única posse serve tanto como moradia quanto como proteção.



Já Marco Túlio faz quatro figuras que se deparam com ela. Na estrada em que eles se encontram, há algumas interferências, como a do caminhão de mineração, que leva um pouco das riquezas ainda existentes: água, madeira, minério.



“(A personagem de Shirley) É revoltada contra o mundo caótico, é uma das poucas pessoas que ainda têm algum discernimento”, continua Carlos Henrique.



A dramaturgia nasceu depois de vários encontros com os integrantes do Trama. Com o texto escrito, ele atuou como espinha dorsal assim que os ensaios tiveram início.



“Como a gente trabalha coletivamente, ideias vão surgindo no processo. O texto é vivo, fala de coisas atuais, então ele traz a possibilidade de, a cada tempo, trocar uma coisa ou outra. Como estamos em época de eleição, deixamos claro que cada decisão poderá afetar a vida das personagens. Tanto que falamos que o Sul nunca é uma boa opção.”



Um palco minimalista recebe essa história. Tudo se desenvolve no cenário de fundo preto, com poucos objetos de cena. No final, Carlos Henrique afirma que uma surpresa espera o espectador.



O espetáculo iniciou sua trajetória em setembro, com apresentações na sede do Trama, em Contagem. Passou também, no início deste mês, pela ZAP 18. A sessão de sexta-feira encerra a temporada de lançamento.



João do Rio

Grupo fundado em 1998 por atores que haviam integrado a extinta Cia. Sonho e Drama, o Trama conta apenas com Carlos Henrique do núcleo original. Seu espetáculo mais conhecido é “O homem da cabeça de papelão”, inspirado em conto de João do Rio. Lançado em 2001, seis anos depois ganhou versão em curta-metragem.



“Hoje, além do núcleo principal, estamos cheios de agregados. Esperamos chegar aos 30 anos, algo difícil para um grupo de teatro no país”, finaliza o dramaturgo e diretor.

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“ENCRUZILHADA”

Espetáculo do Grupo Trama de Teatro. Única apresentação na sexta-feira (16/10), às 20h, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.