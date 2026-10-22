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MÚSICA

Estudantes de música fazem show gratuito no Parque Municipal, em BH

Alunos do Instituto Bom Soar se apresentam neste sábado (24/10), no Teatro Francisco Nunes, interpretando diversos estilos musicais, em diferentes instrumentos

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
22/10/2026 18:35 - atualizado em 22/10/2026 19:09

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Fotografia mostra diversos violinos pendurados em atelier
O violino é um dos instrumentos dos cursos de formação oferecidos pelo projeto voltado a estudantes de baixa renda crédito: Peter PARKS / AFP

Aproximadamente 50 alunos do Instituto Bom Soar se apresentam neste sábado (24/10), às 18h30, no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte. O show reúne estudantes de diferentes idades em um repertório que passa pelo rock, sertanejo e gospel, e faz parte do trabalho de formação musical gratuita desenvolvido pela instituição.

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Criado em 2022, o Instituto tem a proposta de ampliar o acesso à cultura entre moradores de comunidades com menos oportunidades de formação artística. “Nosso público preferencial é o infantojuvenil, para que essas pessoas tenham acesso à cultura por meio daquilo que oferecemos aqui no instituto”, afirma o diretor Ezequiel Saraiva, pianista e professor de canto.

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A instituição oferece cursos gratuitos de instrumentos populares, como violão, bateria, piano e teclado, além de canto popular e modalidades eruditas, como violino, flauta transversal e saxofone. O público inclui crianças, adolescentes, adultos e idosos. Uma das propostas é atender estudantes no contraturno escolar, para que possam frequentar as aulas de música depois de sair da escola.


No espetáculo deste sábado, os estudantes se revezam em apresentações individuais e coletivas. Foram organizadas bandas de diferentes estilos musicais, e cada aluno terá a oportunidade de tocar ou cantar uma música. Os estudantes de canto, além das participações individuais, vão se reunir em uma apresentação de coral.


SOLISTAS

“A ideia é fazer com que cada aluno participe de uma música em particular, como solista. Cada aluno toca um instrumento, e o repertório está dividido para que cada um tenha seu momento”, explica Saraiva.


Para o diretor, a experiência de se apresentar diante do público faz parte do processo de aprendizagem. O palco permite que os alunos desenvolvam a autoconfiança, a disciplina e a capacidade de trabalhar em grupo. O evento é voltado principalmente às famílias dos estudantes, mas serve, ainda, para aproximar a comunidade do trabalho realizado pelo instituto.


A divulgação das atividades ocorre principalmente pelo boca a boca e pelos eventos promovidos pela instituição. Para este sábado, a expectativa é reunir mais de 400 pessoas.


Com todos os cursos ofertados gratuitamente, o instituto ainda depende de recursos próprios para manter e ampliar as atividades. A expectativa da organização é conquistar novos apoios e expandir o atendimento no ano que vem, com a meta de beneficiar entre 500 e 600 alunos.


“A gente acredita muito no impacto que a cultura promove dentro de uma sociedade”, afirma o diretor. Além da apresentação no Francisco Nunes, o instituto prepara outro espetáculo, marcado para o próximo dia 30 de novembro, no Teatro Marília, desta vez dedicado aos alunos mais novos.


PALCO BOM SOAR: AUDIÇÃO DE ALUNOS 2026
Neste sábado (24/10), às 18h30, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos gratuitos, disponíveis na bilheteria, duas horas antes do espetáculo. Entrada sujeita à lotação.

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