Estudantes de música fazem show gratuito no Parque Municipal, em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Aproximadamente 50 alunos do Instituto Bom Soar se apresentam neste sábado (24/10), às 18h30, no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte. O show reúne estudantes de diferentes idades em um repertório que passa pelo rock, sertanejo e gospel, e faz parte do trabalho de formação musical gratuita desenvolvido pela instituição.

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Criado em 2022, o Instituto tem a proposta de ampliar o acesso à cultura entre moradores de comunidades com menos oportunidades de formação artística. “Nosso público preferencial é o infantojuvenil, para que essas pessoas tenham acesso à cultura por meio daquilo que oferecemos aqui no instituto”, afirma o diretor Ezequiel Saraiva, pianista e professor de canto.



A instituição oferece cursos gratuitos de instrumentos populares, como violão, bateria, piano e teclado, além de canto popular e modalidades eruditas, como violino, flauta transversal e saxofone. O público inclui crianças, adolescentes, adultos e idosos. Uma das propostas é atender estudantes no contraturno escolar, para que possam frequentar as aulas de música depois de sair da escola.



No espetáculo deste sábado, os estudantes se revezam em apresentações individuais e coletivas. Foram organizadas bandas de diferentes estilos musicais, e cada aluno terá a oportunidade de tocar ou cantar uma música. Os estudantes de canto, além das participações individuais, vão se reunir em uma apresentação de coral.



SOLISTAS

“A ideia é fazer com que cada aluno participe de uma música em particular, como solista. Cada aluno toca um instrumento, e o repertório está dividido para que cada um tenha seu momento”, explica Saraiva.



Para o diretor, a experiência de se apresentar diante do público faz parte do processo de aprendizagem. O palco permite que os alunos desenvolvam a autoconfiança, a disciplina e a capacidade de trabalhar em grupo. O evento é voltado principalmente às famílias dos estudantes, mas serve, ainda, para aproximar a comunidade do trabalho realizado pelo instituto.



A divulgação das atividades ocorre principalmente pelo boca a boca e pelos eventos promovidos pela instituição. Para este sábado, a expectativa é reunir mais de 400 pessoas.



Com todos os cursos ofertados gratuitamente, o instituto ainda depende de recursos próprios para manter e ampliar as atividades. A expectativa da organização é conquistar novos apoios e expandir o atendimento no ano que vem, com a meta de beneficiar entre 500 e 600 alunos.



“A gente acredita muito no impacto que a cultura promove dentro de uma sociedade”, afirma o diretor. Além da apresentação no Francisco Nunes, o instituto prepara outro espetáculo, marcado para o próximo dia 30 de novembro, no Teatro Marília, desta vez dedicado aos alunos mais novos.



PALCO BOM SOAR: AUDIÇÃO DE ALUNOS 2026

Neste sábado (24/10), às 18h30, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos gratuitos, disponíveis na bilheteria, duas horas antes do espetáculo. Entrada sujeita à lotação.

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