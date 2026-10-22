Sandy e Junior preparam temporada de shows em 2027 e os planos para o reencontro já indicam um palco grandioso

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Os irmãos Sandy e Junior planejam uma residência de shows no estádio Nubank Parque, em São Paulo, com início previsto para junho de 2027. O anúncio oficial do projeto ocorrerá em novembro, em uma coletiva de imprensa esperada para detalhar a iniciativa. Na ocasião, os cantores explicarão a opção por uma temporada na capital paulista em vez de uma turnê pelo Brasil.

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A produção está a cargo da Live Nation, a mesma empresa responsável pela "Turnê Nossa História". Em 2019, o projeto anterior arrecadou R$ 120 milhões em bilheteria, tornando-se a turnê mais lucrativa do país naquele ano.

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Expectativa de público e ampliação de datas

Múltiplas fontes confirmam que os detalhes do projeto estão bastante avançados. A estimativa inicial aponta para cerca de dez apresentações no estádio paulistano, sem previsão de shows em outras cidades. O número de datas pode aumentar, repetindo o cenário de 2019, quando a dupla anunciou dez apresentações e concluiu o ano com 18 apresentações.

Naquela época, a procura por ingressos surpreendeu os artistas e a equipe técnica envolvida. A tiqueteira Eventim identificou, pela contagem de CPFs nas filas virtuais, demanda suficiente para preencher até oito noites no Nubank Parque, chamado na época de Allianz Parque, onde a dupla realizou quatro apresentações esgotadas.

Estrutura com palco 360 graus

Informações de bastidores apontam que os shows podem contar com palco 360 graus. O formato circular com passarelas repete o desenho adotado em outras produções:

a "Turnê Memórias Póstumas", do cantor Jão, que reuniu o público recorde de 60 mil pessoas no Nubank Parque;

a turnê do grupo de K-Pop BTS no estádio MorumBIS neste mês;

os projetos "Ensaios da Anitta" e "Tardezinha", de Thiaguinho. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Interesse do mercado publicitário

A realização do projeto atrai marcas interessadas na alta exposição e na imagem ilibada mantida pelos cantores há décadas. Nesta semana, a vice-presidente da farmacêutica Cimed postou no Instagram que tinha uma reunião para tratar de Sandy e Junior.