O que seria o retorno de Sandy e Junior: fontes revelam detalhes antes do anúncio oficial

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Os fãs de Sandy e Junior já podem comemorar a volta da dupla aos palcos. Um anúncio no perfil oficial dos irmãos na última quinta-feira revelou que uma novidade está programada para 2027, com mais detalhes a serem divulgados em novembro.

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Segundo a Retratos da Vida apurou, o reencontro seria marcado por uma temporada de shows em um estádio de São Paulo. A escolha do ano é para celebrar os 20 anos do fim da parceria entre os filhos de Xororó. A informação apurada confirma ainda que não haveria uma turnê pelo país.

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O anúncio oficial, previsto para novembro, incluirá a data de início da venda dos ingressos para as apresentações.

Sandy e Junior anunciaram o fim da dupla em abril de 2007, após 17 anos de carreira. Naquele ano, eles encerraram a trajetória com a turnê “Acústico MTV”, cujo último show ocorreu em dezembro.

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Em julho de 2019, os irmãos realizaram um retorno comemorativo com a turnê “Nossa História”, que se encerrou em novembro do mesmo ano.