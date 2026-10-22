Ney Matogrosso anuncia pausa em shows, mas tranquiliza fãs: ‘Nada grave’

Ney Matogrosso precisará se afastar dos palcos durante um mês para se recuperar de um procedimento cirúrgico recente. A pausa forçada na agenda provocou o adiamento do show agendado para sábado (24), no município de Tiradentes, em Minas Gerais.

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O cantor de 85 anos comunicou a decisão por meio de vídeo divulgado nas redes sociais na última quarta-feira (21). Na mensagem, ele explicou ter recebido orientação médica expressa para suspender os compromissos profissionais no período, sem revelar a natureza do procedimento cirúrgico.

Recuperação e estado de saúde

O artista garantiu que o quadro clínico não é preocupante, embora a cicatrização demande tempo. "Não é nada grave, mas é uma coisa demoradinha, que já está começando a consertar, mas ainda não está consertada", afirmou Ney ao justificar o repouso necessário.

A equipe do festival "Planeta Tiradentes", evento no qual o músico figurava como atração principal com ingressos esgotados, lamentou a ausência temporária. Em nota, os organizadores destacaram que "a saúde e a recuperação do Ney são a prioridade".

Orientações sobre ingressos

A apresentação adiada em Tiradentes já conta com nova data confirmada e vai acontecer em 27 de fevereiro de 2027. Os bilhetes emitidos anteriormente continuam válidos para o novo dia do evento.

Quem comprou a entrada e preferir não comparecer na nova data pode solicitar o cancelamento da compra. O procedimento de estorno deve ser realizado diretamente pelo aplicativo da empresa Ticket360.

Agenda da turnê em estádios

O cronograma da turnê "85 Anos de Ousadia", prevista para 2027, permanece sem alterações. O projeto especial, anunciado após o aniversário de 85 anos do cantor em agosto, passará por grandes estádios brasileiros.

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A estreia da excursão está confirmada para janeiro de 2027, na capital paulista. O encerramento da série de shows está agendado para 18 de dezembro do mesmo ano, no Maracanã, no Rio de Janeiro.