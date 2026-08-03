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Ney Matogrosso completa 85 anos e prepara projeto dedicado a Angela Ro Ro
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Ney de Souza Pereira (seu nome de batismo) nasceu em 1º de agosto de 1941, em Bela Vista, no atual estado do Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. Ele construiu uma trajetória marcada por ousadia estética, potência vocal e constante reinvenção artística. Sua presença de palco e sua interpretação singular o transformaram em uma referência da cultura nacional, conquistando diferentes gerações de admiradores. Foto: Reprodução/Instagram @neymatogrosso
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O reconhecimento nacional veio em 1973, quando assumiu os vocais do grupo Secos & Molhados, ao lado de João Ricardo e Gerson Conrad. A banda revolucionou o cenário musical brasileiro ao misturar rock, música popular e poesia, chamando atenção também pela maquiagem e pelas performances teatrais. Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo - considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira. O grupo tornou-se um fenômeno de ven Foto: Reprodução Instagram
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Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos & Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. Após deixar o grupo, em 1974, Ney iniciou uma carreira solo que rapidamente confirmou sua força artística. Ao longo dos anos, lançou dezenas de álbuns e apresentou um repertório diversificado, transitando entre MPB, rock, samba, bolero e música regional brasileira. Sua capacidade de interpretar compositores de diferentes estilos fez com que obras de nomes como Chic Foto: Reprodução
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Além da música, Ney Matogrosso consolidou-se como um nome marcante pelas performances nos palcos. Seus espetáculos sempre combinaram figurinos elaborados, coreografias, iluminação e forte expressão corporal, criando apresentações que ultrapassam o conceito tradicional de show musical. Em uma época de forte conservadorismo, especialmente durante a ditadura militar, sua postura desafiadora rompeu padrões de comportamento, tornando-se símbolo de liberdade de expressão e autenticidade artística. Foto: Reprodução/Instagram @neymatogrosso
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Ao longo da carreira, o cantor recebeu diversos prêmios e homenagens, reflexo de sua importância para a cultura brasileira. Sua discografia reúne trabalhos elogiados pela crítica e pelo público, enquanto suas turnês lotaram teatros e casas de espetáculo no Brasil e no exterior. Em 2024, sua trajetória voltou a ganhar destaque com o lançamento do filme biográfico “Homem com H”. A produção, que tem Jesuíta Barbosa no papel do artista (foto), apresentou ao grande público momentos marcantes da vida Foto: Divulgação
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Em 2024, Ney Matogrosso foi atração do Rock in Rio com performance de “Bloco na Rua”, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua”, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, “Sangue Latino”, hit dos Secos & Molhados, e “Pro Dia Nascer Feliz”, de Frejat e Cazuza. Foto: Divulgação/Oxidany
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Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como “Pecado” (1977) e “Pescador de Pérolas” (1986). Ele também fez alguns trabalhos como ator, como em “Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha” (2012), filme em que interpretou o personagem principal. Foto: Divulgação
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