Ney Matogrosso completa 85 anos e prepara projeto dedicado a Angela Ro Ro

Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos & Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. Após deixar o grupo, em 1974, Ney iniciou uma carreira solo que rapidamente confirmou sua força artística. Ao longo dos anos, lançou dezenas de álbuns e apresentou um repertório diversificado, transitando entre MPB, rock, samba, bolero e música regional brasileira. Sua capacidade de interpretar compositores de diferentes estilos fez com que obras de nomes como Chic Foto: Reprodução