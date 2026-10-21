Série musical 'Glee' vai ganhar reboot inédito após mais de uma década

O seriado "Glee" ganhará um reboot — uma nova versão — produzido para os catálogos dos serviços de streaming Disney+ e Hulu. A confirmação surgiu por meio de uma publicação nas redes oficiais do programa nesta quarta-feira (21/10), acompanhada pela frase direta “Estamos de volta”, o que movimentou a comunidade de admiradores da produção.

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O desenvolvimento da nova série ficará a cargo do estúdio 20th Television, marcando a retomada da narrativa 11 anos após o encerramento da produção original em 2015. As empresas responsáveis aprovaram a criação do projeto, mas ainda mantêm reservas sobre a data de lançamento, os nomes que integrarão o elenco oficial e os detalhes sobre a trama inédita.

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Os primeiros passos da nova produção

A retomada musical reúne os profissionais que transformaram a obra em fenômeno cultural entre 2009 e 2015. Em entrevista concedida ao programa "Entertainment Tonight", o criador Ryan Murphy revelou que desenvolveu o roteiro do reboot em parceria direta com os roteiristas Brad Falchuk e Ian Brennan, seus colaboradores de longa data.

Durante a conversa, o produtor destacou que procurou cerca de 10 integrantes da formação clássica. A ideia central da iniciativa foi consultar os antigos protagonistas para entender a receptividade individual em relação ao retorno do universo estudantil nas plataformas digitais.

Apesar do diálogo inicial promovido pelos autores, a presença definitiva de rostos conhecidos pelo público ainda não foi formalizada. A nova versão busca equilibrar o apelo nostálgico com a renovação necessária para dialogar com novos públicos no catálogo de transmissão.

Reações e expectativas sobre o elenco clássico

Entre os participantes da versão original, as opiniões sobre reviver a história despertam sentimentos diversos. A atriz Lea Michele, que interpretou a protagonista Rachel Berry, já manifestou publicamente em ocasiões anteriores o carinho pela produção e a disposição para voltar a trabalhar ao lado de Ryan Murphy.

Em contrapartida, atores como Chris Colfer, intérprete de Kurt Hummel, expressaram ressalvas sobre um possível retorno em reuniões da equipe, apontando o peso emocional das perdas sofridas pelo elenco ao longo dos anos, como a morte de Naya Rivera em 2020.

O repertório e o impacto cultural

Ao longo de seis temporadas, a narrativa original acompanhou estudantes com trajetórias distintas unidos pelo coral escolar na cidade de Lima, em Ohio, nos Estados Unidos. Os episódios exploraram dilemas da adolescência, enfrentamento de preconceitos e a fase de transição rumo à maturidade.

As regravações musicais impulsionaram o sucesso da atração ao redor do mundo. Diversas interpretações alcançaram o topo das paradas comerciais na época, incluindo versões de faixas como:

“Don't Stop Believin'”

“Teenage Dream”

“River Deep, Mountain High”

“Smooth Criminal”

A força desse catálogo musical segue evidente no streaming mais de uma década após o encerramento da exibição original, atestando o vigor duradouro de uma franquia que marcou a televisão e a cultura pop contemporânea.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima