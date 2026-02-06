Livro inédito vai revisitar a trajetória de Blair Waldorf após Gossip Girl

A personagem Blair Waldorf, uma das mais populares de Gossip Girl, ganhará um novo capítulo literário. A autora Cecily von Ziegesar prepara o romance independente "Blair", que retoma a história da socialite anos após os eventos que a consagraram.

O livro será ambientado duas décadas depois da trama original e mostrará Blair lidando com conflitos típicos da vida aos 40 anos, segundo o site Deadline. Detalhes da narrativa ainda são mantidos sob sigilo, mas a expectativa é acompanhar o retorno da personagem a Nova York, onde tenta recuperar sua posição na elite do Upper East Side.

A publicação será lançada globalmente em inglês pela Orion Fiction, selo da Hachette UK, com edição de Charlotte Mursell, em 2027. A Alloy Entertainment mantém os direitos cinematográficos e televisivos do novo romance. Ainda segundo o site, não há informação se a obra será adaptada para a TV.

Lançado em 2002, o primeiro livro de Gossip Girl vendeu mais de 6 milhões de exemplares, foi traduzido para 25 idiomas e permaneceu por mais de 100 semanas na lista de mais vendidos do New York Times. A franquia ganhou adaptação para a TV em 2007, com seis temporadas produzidas por Josh Schwartz, Stephanie Savage e a Warner Bros. Television. O sucesso originou ainda um revival de duas temporadas na HBO Max, exibido a partir de 2021.