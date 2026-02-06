"Cinderela" pode mudar o destino do libertino Benedict em "Bridgerton"

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Querido e gentil leitor, a história da Cinderela é reinventada mais uma vez. Agora, Benedict (Luke Thompson) está em busca da “dama de prata” que, ao ouvir as 12 badaladas, desapareceu do baile de máscaras promovido pela influente família britânica Bridgerton. A moça deixou apenas uma luva como lembrança.

Assim começa a quarta temporada da série “Bridgerton” (Netflix). Na trama que se passa no século 18, Benedict não quer se casar, para o descontentamento da mãe, Lady Violet (Ruth Gemmell).

Nas três primeiras temporadas, Benedict foi o libertino do clã Bridgerton: vivia em festas, se relacionava com várias mulheres (e homens), bebia sem limites e se atrasava para compromissos. Vai tomar jeito?



Nos novos episódios, ele encontra sua “dama de prata”. Sophie Baek (Yerin Ha), filha ilegítima de um falecido nobre, foi transformada em serviçal pela “madrasta má”, Lady Araminta (Gun Katie Leung).

A Cinderela de traços orientais cuida da casa e das irmãs “postiças” Rosamund Li (Michelle Mao) e Posy Li (Isabella Wri).

Por apenas uma noite, ao som da versão orquestrada de “Life in technicolor ii”, do Coldplay, Sophie decide se aventurar.

Disfarçada como dama da corte, vai ao baile da família Bridgerton usando bela máscara prateada. Benedict se encanta por ela e vice-versa.

Os novos dramas não se limitam ao novo casal. Enquanto o personagem de Luke Thompson tenta encontrar a garota misteriosa, que está mais perto do que ele imagina, os outros Bridgertons enfrentam dilemas. É o caso de Francesca, agora Lady Kilmartin depois de se casar com Lord John Stirling, Conde de Kildare (Victor Alli).

A sexualidade e o prazer desafiam Francesca, naqueles tempos em que mulheres não falam sobre o assunto. Ela se abre com a mãe e a cunhada Penelope (Nicola Coughlan), personagens com enredos próprios e significativos nos novos episódios.

Sexo e identidade

Enquanto a recatada viúva Violet redescobre o sexo, Penelope lida com a responsabilidade de finalmente ter a identidade como Lady Whistledown revelada. Todos agora sabem que partiram dela os comentários mordazes sobre escândalos londrinos publicados num folhetim anônimo.

Os quatro episódios já lançados não são nada além de preparo para o que virá. Ainda assim, a Cinderela oriental é um dos maiores acertos de “Bridgerton 4”.

Interpretada de maneira incrível pela australiana Yerin Ha, Sophie nos encanta com a sensibilidade da moça que cresceu sem a mãe e o pai, é forte e ainda lida, sem perder a classe, com a humilhação de servir à madrasta e suas filhas.

O interesse de Sophie em explorar a vida combina com Benedict. Mas só saberemos sobre o destino dele e de sua “dama de prata” a partir de 26 de fevereiro, quando estreia a segunda parte da nova temporada.



“BRIDGERTON”



• Quarta temporada, com oito episódios. Quatro já estão disponíveis na Netflix. O restante estreia em 26/2.

