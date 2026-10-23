Começa a exposição de Picasso em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O público de Belo Horizonte pode conferir de perto, a partir deste sábado (24/10), o trabalho de um dos nomes mais importantes e influentes da história da arte, com a abertura da exposição “Picasso, a construção de um gênio”, no Sesc Palladium.

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São 80 criações originais do artista espanhol, parte delas inédita no Brasil. O conjunto destaca diferentes momentos de sua carreira, desde obras do início do século passado até destaques de sua produção nos anos 1950.



Além do generoso recorte temporal, a diversidade de suportes também dá o tom da exposição. São gravuras, esculturas, pinturas, fotografias e até cerâmicas, que revelam uma faceta menos conhecida de Pablo Picasso (1881-1973), com um conjunto de 12 peças produzidas entre 1948 e 1959, no ateliê Madoura, em Vallauris, na França.



Mais do que apresentar um dos principais nomes da arte moderna, criador do cubismo ao lado do francês Georges Braque, a mostra lança luz sobre o ambiente humano e artístico que cercou sua produção.



Para tanto, somam-se aos 80 originais de Picasso 31 obras de Dora Maar (1907-1997) e de Françoise Gilot (1921-2023), artistas fundamentais em sua trajetória, que participaram ativa e intelectualmente de seu círculo criativo. Da primeira, fotógrafa, poeta e pintora francesa, foram reunidos 15 trabalhos, entre quadros, aquarelas e fotografias. A exposição também inclui registros fotográficos realizados por ela durante a criação de “Guernica”, uma das obras mais emblemáticas de Picasso.



Françoise Gilot – pintora e escritora francesa que contribuiu para ampliar a compreensão sobre as relações entre criação artística, contexto histórico e produção feminina na arte do século 20 – comparece com 16 litografias da série “Pages d'amour” (1951). As fotografias de Robert Capa, um dos maiores fotojornalistas do século passado, completam o percurso expositivo, ao apresentar registros da vida de Picasso na França. O conjunto da mostra totaliza 120 obras.



IMAGEM COMPLEXA

Ao reunir trabalhos dessas artistas ao lado da produção de Picasso, a exposição sublinha como seu universo criativo foi construído por diálogos, influências e diferentes perspectivas. O curador da mostra, Luca Baroni, que é diretor da Rete Museale Marche Nord e professor adjunto na Universidade Ca' Foscari de Veneza, destaca que o aspecto mais inovador do projeto é apresentar o artista espanhol não de forma isolada, mas em diálogo com a rede humana e artística que marcou sua vida.



“A exposição oferece ao público uma imagem mais ampla e complexa de Picasso, ao revelar o ambiente criativo que o cercava”, diz. Entre os destaques de sua lavra está “Le repas frugal” (1904), considerada sua primeira grande gravura e uma das mais importantes do século 20.



Criada quando tinha 22 anos, durante um período de dificuldades financeiras em Paris, a obra revela aspectos da fase inicial de sua trajetória. A série completa “La suite des saltimbanques” é outra criação que se eleva no conjunto.



Outros destaques são a coleção "Tauromaquia", produzida entre 1957 e 1959, dedicada às tradicionais touradas espanholas, e as gravuras relacionadas a “Le chef-d'uvre inconnu”, inspiradas no conto homônimo de Honoré de Balzac sobre criação artística e a busca pela perfeição.

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“PICASSO, A CONSTRUÇÃO DE UM GÊNIO”

Exposição a partir deste sábado (24/10) até 13 de dezembro, no mezanino do Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, Centro). Visitação de terça a domingo e também feriados, das 9h às 20h. Entrada franca, mediante retirada de ingressos pelo Sympla, onde os lotes serão liberados semanalmente, sempre às terças-feiras, às 13h, ou presencialmente na bilheteria do Sesc Palladium, conforme disponibilidade.