Veja de perto 80 originais de Picasso, a partir de sábado (24/10), em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Criações de um dos nomes mais influentes da história da arte no mundo estarão abertas à visitação pública em Belo Horizonte, a partir do próximo fim de semana, com a abertura da mostra “Picasso, a construção de um gênio”, sábado (24/10), no Sesc Palladium. Os ingressos serão disponibilizados gratuitamente a partir desta terça-feira (20/10), na plataforma Sympla, com liberação semanal de lotes às terças, às 13h. A mostra ficará em cartaz na cidade até 13 de dezembro.

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Integrando as comemorações dos 80 anos do Sesc em Minas, a exposição reúne 120 obras, entre elas 80 originais de Pablo Picasso (1881-1973). Parte do acervo é inédita no Brasil. O conjunto destaca diferentes momentos da carreira do artista espanhol, além de ampliar a compreensão sobre sua produção por meio de outros nomes da arte e intelectuais inseridos em seu círculo de relacionamentos. Há obras de Dora Maar (1907-1007) e Françoise Gilot (1921-2023), intimamente associadas à trajetória de Picasso.

O curador Luca Baroni, diretor da Rete Museale Marche Nord e professor-adjunto da Universidade Ca' Foscari de Veneza, explica que a exposição lança luz sobre o ambiente humano e artístico que cercou a produção do artista.

Françoise Gilot com Pablo Picasso, em 1948. Obras dela também fazem parte da exposição que será aberta no Sesc Palladium AFP

A proposta é compreender Pablo Picasso a partir das relações criativas, intelectuais e afetivas que marcaram sua trajetória, o que justifica a inclusão de 15 trabalhos de Dora e 16 de Françoise, além de fotos que Robert Capa (1913-1954) fez do artista na França.

“O aspecto mais inovador do projeto é apresentar Picasso não de forma isolada, mas em diálogo com a rede humana e artística que marcou sua vida. Françoise Gilot e Dora Maar ocupam lugar central nesse percurso, não como personagens secundárias, mas como artistas e intelectuais com obra própria. A exposição oferece ao público uma imagem mais ampla e complexa de Picasso ao revelar o ambiente criativo que o cercava”, explica o curador.

Obras de Dora Maar, musa de Picasso, poderão ser vistas em BH Amar Gallery/reprodução

A diversidade é outra marca de “Picasso, a construção de um gênio”. Museólogo do Sesc em Minas, Lucas Ferreira, que atua na montagem da mostra, destaca que gravuras, esculturas, pinturas, fotografias e cerâmicas revelam facetas menos conhecidas do artista espanhol.

“A exposição abraça diferentes linguagens, com os 80 originais de Picasso e mais litografias, desenhos, aquarelas e fotografias de outros artistas que se somam nessa narrativa histórica”, diz.

“Le repas frugal”, considerada a primeira grande gravura de Picasso e uma das mais importantes do século 20, foi criada em 1904, quando ele tinha 22 anos e passava dificuldades em Paris. “Esta obra, que revela aspectos da fase inicial de sua trajetória, permite falar de vulnerabilidade humana, pobreza e da força expressiva do artista antes da consagração”, comenta.

Saltimbancos

Ela pertence à série “La suite des saltimbanques”, inspirada no universo dos artistas circenses, com os quais Picasso se identificava no início de sua carreira.

Também estarão expostas a coleção “Tauromaquia”, com obras criadas entre 1957 e 1959, dedicadas às touradas espanholas, e peças de cerâmica “que mostram a experimentação de Picasso com formas, volumes e objetos do cotidiano”, detalha Lucas Ferreira.

Este conjunto tem lugar dialógico na mostra. Integrado ao percurso da exposição principal, será montado o Espaço Sesc 80 anos em Minas, com sete peças de mulheres ceramistas do Vale do Jequitinhonha. O propósito é ampliar o olhar sobre essa linguagem. Criações de Ana do Baú, Natália do Baú, Geralda Batista, Jacinta Francisca, Zezinha, Irene e Maria Madalena Mendes Braga reforçam a conexão entre as cerâmicas mineira e de Picasso.

Ferreira explica que esse diálogo não se dá pela relação formal, mas por certa contraposição. “De um lado, temos o artista mundialmente renomado cuja linguagem principal não é a cerâmica e, por isso, surge como surpresa para o público. De outro lado, queremos lançar luz, reconhecer e valorizar a produção que ocupa lugar importante na história da arte em Minas Gerais, pela memória e tradição que carrega”, ressalta.

Acessibilidade

A exposição de Pablo Picasso reúne textos, recursos digitais, materiais educativos e ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Também haverá visitas mediadas para estudantes, mediante agendamento. As visitas ocorrerão com entrada a cada 30 minutos, e tolerância de até 15 minutos do horário indicado no ingresso.

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“PICASSO, A CONSTRUÇÃO DE UM GÊNIO”

Obras de Pablo Picasso, Françoise Gilot, Dora Maar e ceramistas de Minas. De sábado (24/10) a 13/12, no Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, Centro). Visitação de terça a domingo, das 9h às 20h. Entrada franca, com ingressos na plataforma online Sympla ou presencialmente na bilheteria, a partir de terça-feira (20/10).

