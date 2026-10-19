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ARTES VISUAIS

Veja de perto 80 originais de Picasso, a partir de sábado (24/10), em BH

Sesc Palladium apresenta a mostra 'Picasso, a construção de um gênio', que reúne 120 obras, entre elas criações de Françoise Gilot, Dora Maar e Robert Capa

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Daniel Barbosa
Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív
19/10/2026 02:00

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Obra Tauromaquia, do pintor Pablo Picasso, mostra cena de tourada espanhola
Prancha da série 'Tauromaquia (ou a arte de tourear)', de 1959, inspirada na tradição espanhola crédito: Reprodução

 Criações de um dos nomes mais influentes da história da arte no mundo estarão abertas à visitação pública em Belo Horizonte, a partir do próximo fim de semana, com a abertura da mostra “Picasso, a construção de um gênio”, sábado (24/10), no Sesc Palladium. Os ingressos serão disponibilizados gratuitamente a partir desta terça-feira (20/10), na plataforma Sympla, com liberação semanal de lotes às terças, às 13h. A mostra ficará em cartaz na cidade até 13 de dezembro.

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Integrando as comemorações dos 80 anos do Sesc em Minas, a exposição reúne 120 obras, entre elas 80 originais de Pablo Picasso (1881-1973). Parte do acervo é inédita no Brasil. O conjunto destaca diferentes momentos da carreira do artista espanhol, além de ampliar a compreensão sobre sua produção por meio de outros nomes da arte e intelectuais inseridos em seu círculo de relacionamentos. Há obras de Dora Maar (1907-1007) e Françoise Gilot (1921-2023), intimamente associadas à trajetória de Picasso.

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O curador Luca Baroni, diretor da Rete Museale Marche Nord e professor-adjunto da Universidade Ca' Foscari de Veneza, explica que a exposição lança luz sobre o ambiente humano e artístico que cercou a produção do artista.

Artista Francoise Gilot conversa com Pablo Picasso, em 1948, durante exposição
Françoise Gilot com Pablo Picasso, em 1948. Obras dela também fazem parte da exposição que será aberta no Sesc Palladium AFP

A proposta é compreender Pablo Picasso a partir das relações criativas, intelectuais e afetivas que marcaram sua trajetória, o que justifica a inclusão de 15 trabalhos de Dora e 16 de Françoise, além de fotos que Robert Capa (1913-1954) fez do artista na França.

“O aspecto mais inovador do projeto é apresentar Picasso não de forma isolada, mas em diálogo com a rede humana e artística que marcou sua vida. Françoise Gilot e Dora Maar ocupam lugar central nesse percurso, não como personagens secundárias, mas como artistas e intelectuais com obra própria. A exposição oferece ao público uma imagem mais ampla e complexa de Picasso ao revelar o ambiente criativo que o cercava”, explica o curador.

Dora Maar, musa de Picasso, está de lado e olha para a câmera
Obras de Dora Maar, musa de Picasso, poderão ser vistas em BH Amar Gallery/reprodução

A diversidade é outra marca de “Picasso, a construção de um gênio”. Museólogo do Sesc em Minas, Lucas Ferreira, que atua na montagem da mostra, destaca que gravuras, esculturas, pinturas, fotografias e cerâmicas revelam facetas menos conhecidas do artista espanhol.

“A exposição abraça diferentes linguagens, com os 80 originais de Picasso e mais litografias, desenhos, aquarelas e fotografias de outros artistas que se somam nessa narrativa histórica”, diz.

“Le repas frugal”, considerada a primeira grande gravura de Picasso e uma das mais importantes do século 20, foi criada em 1904, quando ele tinha 22 anos e passava dificuldades em Paris. “Esta obra, que revela aspectos da fase inicial de sua trajetória, permite falar de vulnerabilidade humana, pobreza e da força expressiva do artista antes da consagração”, comenta.

Saltimbancos

Ela pertence à série “La suite des saltimbanques”, inspirada no universo dos artistas circenses, com os quais Picasso se identificava no início de sua carreira.

Também estarão expostas a coleção “Tauromaquia”, com obras criadas entre 1957 e 1959, dedicadas às touradas espanholas, e peças de cerâmica “que mostram a experimentação de Picasso com formas, volumes e objetos do cotidiano”, detalha Lucas Ferreira.

Este conjunto tem lugar dialógico na mostra. Integrado ao percurso da exposição principal, será montado o Espaço Sesc 80 anos em Minas, com sete peças de mulheres ceramistas do Vale do Jequitinhonha. O propósito é ampliar o olhar sobre essa linguagem. Criações de Ana do Baú, Natália do Baú, Geralda Batista, Jacinta Francisca, Zezinha, Irene e Maria Madalena Mendes Braga reforçam a conexão entre as cerâmicas mineira e de Picasso.

Ferreira explica que esse diálogo não se dá pela relação formal, mas por certa contraposição. “De um lado, temos o artista mundialmente renomado cuja linguagem principal não é a cerâmica e, por isso, surge como surpresa para o público. De outro lado, queremos lançar luz, reconhecer e valorizar a produção que ocupa lugar importante na história da arte em Minas Gerais, pela memória e tradição que carrega”, ressalta.

Acessibilidade

A exposição de Pablo Picasso reúne textos, recursos digitais, materiais educativos e ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Também haverá visitas mediadas para estudantes, mediante agendamento. As visitas ocorrerão com entrada a cada 30 minutos, e tolerância de até 15 minutos do horário indicado no ingresso.

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“PICASSO, A CONSTRUÇÃO DE UM GÊNIO”

Obras de Pablo Picasso, Françoise Gilot, Dora Maar e ceramistas de Minas. De sábado (24/10) a 13/12, no Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, Centro). Visitação de terça a domingo, das 9h às 20h. Entrada franca, com ingressos na plataforma online Sympla ou presencialmente na bilheteria, a partir de terça-feira (20/10).

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