Pedro Bandeira, de 84 anos, estreia na literatura para adultos

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Aos 84 anos de idade e 43 desde a publicação do primeiro livro, “O dinossauro que fazia au-au”, Pedro Bandeira está, novamente, estreando. “Sherlock Holmes investiga: A traição de Capitu” (Rocco) é a primeira obra do escritor paulista dedicada ao leitor adulto. O sonho acalentado há duas décadas é sinônimo de liberdade para o autor.

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“Sou escritor para adolescente, trabalho com escolas. Tem países que não têm esse negócio de adoção de literatura, mas como aqui nossas famílias leem pouco, ou a escola manda o aluno ler ou ele não lê nada. Minha preocupação é com o letramento dos brasileiros. Todos os meus livros têm final feliz. É obrigatório. Como os alunos estão aprendendo a viver, têm de saber que mesmo que errem, terão a chance de um final feliz. Então, não posso falar muito de violência, sexo explícito. Já para adultos, posso fazer a crítica social que quiser”, afirma.

Seu romance inaugural para o público adulto não tem nada explícito. Mas traz referências históricas e alguma sutileza que poderão não fazer sentido para adolescentes. Com o estilo leve que marca sua trajetória, Bandeira se apossa de dois ícones – o maior dos detetives e o mais célebre dos escritores brasileiros – para levar o leitor a refletir.

Na Inglaterra que acabou de chegar ao século 20, Sherlock Holmes e seu fiel escudeiro, o Dr. John Watson, leem, juntos, “Dom Casmurro” (1899), de Machado de Assis. A dupla vai investigar o maior mistério da literatura do Brasil: Capitu traiu ou não Bentinho com Escobar, o melhor amigo dele?

A maneira como Bandeira construiu a história é engenhosa. Os capítulos são intercalados. Um deles trata de “Dom Casmurro”. No seguinte, a dupla sai pelo mundo investigando casos – alguns com pessoas célebres. Cada investigação é independente. “As aventuras servem como intervalo para o leitor, para ver, de novo, Sherlock em ação.”

Entre os personagens desses os “contos” estão a rainha Vitória, Freud e o dramaturgo George Bernard Shaw. “Essa intervenção dos personagens corresponde com a vida deles, foi tudo pesquisado”, explica Bandeira.

Já a parte dedicada a Machado, Bentinho, Capitu e Escobar ocorre na sala de casa, na Baker Street, 221B, ao longo de vários anos. Ali, com Sherlock e Watson refestelados, cada qual em uma poltrona, os dois leem o livro. É o próprio Bentinho, o narrador do romance, quem conta para a dupla cada passagem de sua história e como o ciúme doentio destruiu seu casamento.

Tudo, absolutamente tudo o que vem da boca deste e de outros personagens de “Dom Casmurro” foi tirado do romance de Machado. “Não mexo em nada. Só coloquei o Sherlock e o Watson no meio dos interrogatórios porque quero fazer com que o leitor pense também”, continua Bandeira.

Watson, o 'escada'

A interação funciona porque o autor fez um Watson bastante obtuso. Ainda que com boas intenções, o personagem é um tanto reacionário, misógino, contraponto ao brilhante Sherlock. “Eu precisava disso porque o Watson é como o ‘escada’ em teatro. Uma pessoa pouco culta, que não entende as coisas, para que eu pudesse fazer piadas, pois o livro tem humor.”

A nova obra não é a primeira de Bandeira no universo do detetive criado por Conan Doyle. Ele foi coautor de “Melodia mortal: Sherlock Holmes investiga as mortes de gênios da música” (2017). Esse livro foi concebido pelo infectologista Guido Carlos Levi, a quem “A traição de Capitu” é dedicado.

“Ele é meu amigo irmão, grande entendedor de música clássica. Começou a investigar a morte de compositores famosos. Combinamos que eu faria a parte de Sherlock, investigando as histórias”, explica. Algumas dessas histórias foram levadas para o novo livro.

Bandeira costuma ler Machado de Assis como “um evangélico lê a Bíblia”. “Ele é o melhor escritor do mundo no fim do século 19. Cria um narrador em primeira pessoa genial que precisa do leitor para ser entendido. É fantástico como realmente colocou pistas dos dois lados. Você fica sempre em dúvida (quanto à traição de Capitu).”

Planos

Depois deste primeiro livro, Bandeira sonha em finalizar a história que tem na cabeça há mais de 20 anos. Segundo ele, a narrativa é mais pesada, com protagonista mulher. Ela é tímida, neurótica e deslocada de seu meio.

“Tenho a história inteira, mas tenho que ter como contá-la. Quero que o leitor tire suas próprias conclusões. Vou mostrar para o Machado que não é só ele quem sabe fazer isso. Eu também, mas não igual ao bruxinho. Pois como ele, nunca haverá outro”, finaliza.

Campeão de vendas

Pedro Bandeira é autor conhecido de várias gerações graças à coleção “Os Karas”. A célebre série infantojuvenil reúne os volumes “A droga da obediência” (1984), “Pântano de sangue” (1987), “Anjo da morte” (1988), “A droga do amor” (1994), “Droga de americana!” (1999) e “A droga da amizade” (2014).

Sua obra, com dezenas de títulos para crianças e adolescentes, soma 33 milhões de exemplares vendidos. “Os números dos escritores (adotados nos colégios) são sempre grandes, pois se compra muito livro para escolas públicas, às vezes 1 milhão, 500 mil”, comenta o escritor.

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“SHERLOCK HOLMES INVESTIGA: A TRAIÇÃO DE CAPITU”

. De Pedro Bandeira

. Rocco

. 304 páginas

. R$ 69,90 (livro)

. R$ 34,90 (e-book)