Prêmio Jabuti divulga lista de finalistas com mineiros na disputa
Adélia Prado, Fernanda Teixeira Ribeiro, Juca Magalhães, Marcelo Lelis e Leo Cunha são alguns dos representantes de Minas Gerais na disputa pelo prêmio
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A lista de finalistas da 68ª edição do Prêmio Jabuti foi divulgada nesta quarta-feira (14/10) com a presença de escritores mineiros. A seleção é composta por cinco nomes em cada uma das 23 categorias. Adélia Prado, Fernanda Teixeira Ribeiro, Juca Magalhães, Marcelo Lelis e Leo Cunha são alguns dos representantes do estado na disputa pelo prêmio. A cerimônia de premiação está marcada para 27 de outubro, na Sala São Paulo.
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Além do Livro do Ano, há quatro eixos nos quais as categorias são divididas: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Ao todo, foram 4.675 obras e projetos inscritos. Há também nova categoria este ano: Incentivo à Leitura – Cultura Digital, voltada a criadores de conteúdo sobre literatura em plataformas digitais. O Livro do Ano é definido entre os vencedores das categorias do eixo Literatura, incluindo as de estreantes
Adélia Prado, natural de Divinópolis, concorre na categoria Poesia com a coletânea “O jardim das oliveiras”, lançada em setembro do ano passado, que reúne 105 poemas inéditos produzidos entre 1960 e 1980. Aos 90 anos, quebrou jejum de 12 anos sem novos títulos. Em 1978, a poeta mineira venceu o Jabuti na mesma categoria, com “O coração disparado”.
Fernanda Teixeira Ribeiro, de Uberaba e jornalista formada pela ECA-USP, é uma das cinco finalistas na categoria Escritor Estreante – Romance, com “Cantagalo”. O escritor Juca Magalhães, de BH, também concorre no mesmo segmento, com o romance “Índigo”.
Na categoria Histórias em Quadrinhos concorre o quadrinista mineiro Marcelo Lelis, finalista com a obra “Reparações”, feita com pinturas em aquarela. O quadrinho narra a história de uma caixinha de música que perdeu o som. Leo Cunha, escritor e tradutor de Bocaiúva, é finalista na categoria Infantil com “A letra”, em parceria com Raquel Matsushita.
O ilustrador belo-horizontino Nelson Cruz, que tem aproximadamente 30 livros autorais e ao menos 150 em colaboração com outros escritores, volta à competição pelo Jabuti com “Gran circo”, história de José Rezende Júnior.
Formada em Comunicação Social pela UFMG, a jornalista belo-horizontina Virginia Siqueira Starling é finalista na categoria Biografia e Reportagem com “Quem é essa mulher?: Uma biografia de Zuzu Angel”, sobre a designer de moda mineira que se tornou um dos símbolos da luta contra a ditadura militar no Brasil. Na mesma categoria, o jornalista Ruy Castro, de Caratinga, é finalista com a obra “Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio”.
O Programa de Rádio Universo Literário, da Rádio UFMG Educativa, comandado pela jornalista Fábia Pereira Lima, foi indicado na categoria Incentivo à Leitura - Projeto, no Eixo Inovação. Das editoras sediadas em Minas Gerais, aparecem o Grupo Autêntica, Impressões de Minas e a EDUFU, da Universidade Federal de Uberlândia.
O vencedor do Livro do Ano recebe a estatueta e premiação no valor de R$ 70 mil, além de poder participar de uma das feiras internacionais do livro, à sua escolha, entre Londres, Bolonha, Frankfurt e Guadalajara. Já os vencedores de cada uma das 23 categorias recebem a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.
68ª EDIÇÃO PRÊMIO JABUTI
Cerimônia de premiação no dia 27 de outubro, na Sala São Paulo, na capital paulista. O evento conta com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.
Confira lista completa dos finalistas divulgada pela organização do prêmio:
Eixo: Literatura
Conto
- Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu
- Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio
- Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia
- Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras
- Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara
Crônica
- A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador
- Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil
- Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto
- Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições
- Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta-da-China Brasil
Escritor Estreante - Poesia
- História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial
- Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá
- O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá
- Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote
- Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau
Escritor Estreante - Romance
- Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia
- Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras
- Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas
- Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador
- Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá
Histórias em Quadrinhos
- Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya
- Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone
- Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura
- Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta
- Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos
Infantil
- A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú
- A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto
- Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha
- Eletricista | Autor(a): Augusto Massi, Daniel Kondo | Editora(s): Elo
- Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil
Juvenil
- A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso
- A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária
- A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD
- Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil
- Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial
Poesia
- A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga
- Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário
- Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras
- Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas
- O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record
Romance de Entretenimento
- Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos
- Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca
- Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva
- Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco
- O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente
Romance Literário
- Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia
- Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras
- Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras
- Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras
- Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record
Eixo: Não Ficção
Artes
- Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia
- Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar
- Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
- O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha
Biografia e Reportagem
- A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record
- Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record
- João Gilberto e a insurreição Bossa Nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM
- Quem é essa mulher? : uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia
- Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Economia Criativa
- A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo
- Economia Azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BE
- Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial
- Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes
- Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente
Educação
- A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil
- Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica
- Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente
- Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben
- Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições
Negócios
- De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin
- Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real
- Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual
- Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record
- O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil
Saúde e Bem-Estar
- A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia
- A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio
- As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial
- O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record
- Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira
Eixo: Produção Editorial
Capa
- Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares
- Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
- Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras
- O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha
Ilustração
- Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo
- Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé
- Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica
- Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho
- Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura
Projeto Gráfico
- Dobra | Responsáveis: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
- Moscou feliz | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
- O capital | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
- O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsáveis: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema
- Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsáveis: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.
Tradução
- O Cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)
- O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
- O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras
- Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
- Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole
Eixo: Inovação
Incentivo à Leitura - Projeto
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- A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio
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- Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima
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Livro Brasileiro Publicado no Exterior
- A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject
- Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
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- Via Ápia | Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux