Saúde como ativo de gestão: empresários buscam emagrecimento além da estética

Durante muito tempo, o emagrecimento esteve associado principalmente à estética. Entretanto, uma mudança de comportamento começa a ganhar espaço entre empresários, executivos e profissionais submetidos a rotinas de alta demanda. Mais do que reduzir medidas, esses profissionais procuram recuperar a disposição, melhorar a qualidade do sono, preservar a massa muscular e manter a saúde em equilíbrio com as exigências da vida corporativa.

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Segundo o médico Thiago Garcia, CRM-SP 217.222, que atua na área de Nutrologia na Blue Zone Clinic, em São Paulo, essa mudança de perspectiva está relacionada à necessidade de compreender a saúde como parte fundamental da vida profissional. No consultório, o médico observa pacientes que inicialmente procuram emagrecer, mas que, durante a avaliação, apresentam preocupações mais amplas, como cansaço frequente, dificuldades para manter uma rotina de exercícios e perda de condicionamento físico.

A preocupação acompanha um cenário de impactos econômicos e sociais relacionados ao excesso de peso. Estimativas da World Obesity Federation apontavam que os custos associados ao sobrepeso e à obesidade no Brasil poderiam alcançar US$ 48,4 bilhões em 2025, aproximadamente 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). O levantamento considera despesas com saúde e perdas econômicas relacionadas ao afastamento profissional, à redução do desempenho no trabalho e à mortalidade prematura.

Para empresários que ocupam posições estratégicas, a relação entre saúde e desempenho profissional ganha uma dimensão particular. Embora indicadores como faturamento, produtividade, crescimento e retorno sobre investimento sejam constantemente acompanhados, aspectos como sono, condicionamento físico e composição corporal nem sempre recebem a mesma atenção.

Na avaliação de Thiago Garcia, é possível que uma empresa apresente crescimento consistente enquanto seu fundador enfrenta uma deterioração progressiva da própria saúde. A ausência de cuidados preventivos pode contribuir para o desenvolvimento de condições que comprometem o bem-estar e dificultam a manutenção de uma rotina profissional exigente.

O excesso de peso pode estar associado a alterações metabólicas, dificuldades para realizar atividades físicas, distúrbios do sono e maior risco de doenças crônicas. Em uma rotina marcada por reuniões, viagens e decisões estratégicas, esses fatores podem comprometer a qualidade de vida. Isso não significa que emagrecer torne alguém automaticamente mais produtivo, mas reforça a importância de compreender a saúde como parte da capacidade de sustentar uma rotina equilibrada.

Do emagrecimento à saúde metabólica

A mudança também aparece na maneira como os pacientes estabelecem seus objetivos. Em vez de buscar exclusivamente um número menor na balança, parte dos empresários demonstra preocupação com a capacidade de manter uma rotina ativa, envelhecer com autonomia e preservar o condicionamento físico ao longo dos anos.

Thiago Garcia explica que o acompanhamento médico precisa considerar diferentes aspectos da saúde. A avaliação da composição corporal, a investigação de alterações metabólicas, a alimentação, a prática de exercícios físicos e a qualidade do sono integram uma abordagem que ultrapassa a redução de peso. A preservação da massa muscular também ocupa papel importante, especialmente durante o processo de emagrecimento.

A popularização dos medicamentos utilizados no tratamento da obesidade trouxe novas possibilidades terapêuticas, mas também ampliou o debate sobre o uso dessas substâncias sem acompanhamento adequado. Embora medicamentos que atuam em vias relacionadas ao GLP-1 tenham demonstrado benefícios em pacientes com indicação clínica, seu uso exige avaliação individualizada, acompanhamento dos efeitos adversos e atenção à manutenção dos resultados.

Para o médico, um dos principais desafios está em evitar que o tratamento seja reduzido à aplicação de medicamentos. A perda de peso, quando desacompanhada de estratégias nutricionais e atividade física adequada, pode envolver redução de massa magra, além de não resolver fatores comportamentais e metabólicos relacionados ao ganho de peso.

Uma abordagem voltada à rotina dos empresários

Diante desse cenário, Thiago Garcia desenvolveu o método High FounderPerformance, uma proposta de acompanhamento que integra emagrecimento saudável, avaliação metabólica, investigação e correção de deficiências nutricionais e avaliação hormonal às necessidades de empresários e profissionais com agendas intensas.

O método considera que o tratamento precisa respeitar tanto as condições clínicas individuais quanto a realidade profissional do paciente. Terapias medicamentosas ou injetáveis e intervenções hormonais, quando clinicamente indicadas, devem ser avaliadas de acordo com critérios médicos, sem substituir alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento contínuo.

Na Blue Zone Clinic, a proposta apresentada pelo médico busca ampliar a percepção sobre os resultados do tratamento. Além da redução de peso, aspectos como disposição, qualidade do sono, condicionamento físico, composição corporal e parâmetros metabólicos podem ser acompanhados ao longo do processo.

Thiago Garcia também chama atenção para a necessidade de não transformar o cuidado com o corpo em mais uma cobrança por produtividade. A busca por saúde deve envolver o reconhecimento dos limites físicos, a prevenção de doenças e a construção de condições para uma vida pessoal e profissional mais equilibrada.

Para empresários acostumados a planejar investimentos e projetar o crescimento de seus negócios, pensar na própria saúde em um horizonte de cinco ou dez anos representa uma mudança importante de perspectiva. Nesse cenário, o emagrecimento deixa de ser exclusivamente uma questão estética e passa a integrar uma discussão mais ampla sobre prevenção, longevidade e qualidade de vida.

Contatos

Dr. Thiago Garcia | CRM-SP 217.222

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