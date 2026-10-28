Saiba se você tem direito à antena gratuita e como fazer o pedido
Veja como solicitar antena digital gratuita em Minas Gerais, confira os requisitos do CadÚnico, veja as 30 cidades atendidas e agende a instalação
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Mais de 22 mil famílias de Minas Gerais estão aptas a receber gratuitamente um kit de TV digital pelo Programa Brasil Antenado. O benefício é destinado a moradores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que vivem em municípios contemplados pela iniciativa. O agendamento pode ser feito pelo celular, por telefone ou pela internet.
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Segundo o balanço divulgado pelo programa, 32.247 famílias mineiras já receberam o equipamento, enquanto outras 22.076 estão aptas a solicitar o benefício na fase atual.
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O kit inclui antena parabólica digital, receptor de sinal, controle remoto, cabos e instalação completa. O serviço é gratuito, sem mensalidade ou cobrança posterior.
Como solicitar a antena digital gratuita?
As famílias interessadas podem verificar se têm direito ao benefício e agendar a instalação pelos canais oficiais do Programa Brasil Antenado.
Veja como fazer o pedido:
- WhatsApp: envie uma mensagem para o número 0800 729 2404;
- Telefone: ligue gratuitamente para 0800 729 2404;
- Site oficial: acesse o site oficial.
Pelo WhatsApp, o interessado deve informar o CPF, o CEP da residência e os dados solicitados durante o atendimento. Também é necessário confirmar o endereço e indicar um ponto de referência.
Depois da conferência das informações, a equipe orienta sobre o agendamento da instalação. Para quem prefere ligar, o procedimento é semelhante, com o fornecimento dos dados diretamente ao atendente.
Quem tem direito à antena digital gratuita?
O benefício é voltado a famílias de baixa renda que atendam aos critérios do programa. Para receber o kit de TV digital, é necessário:
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Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal;
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Possuir uma televisão em funcionamento, inclusive modelos antigos de tubo;
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Morar em um dos municípios contemplados pelo Programa Brasil Antenado.
Atenção: estar inscrito no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento do equipamento. É necessário morar em uma das cidades atendidas e verificar a elegibilidade pelos canais oficiais.
Quais cidades de Minas Gerais recebem a antena gratuita?
Nesta fase do Programa Brasil Antenado, 30 municípios mineiros são contemplados:
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Águas Vermelhas
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Angelândia
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Aricanduva
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Cachoeira de Pajeú
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Catuji
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Chapada Gaúcha
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Couto de Magalhães de Minas
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Franciscópolis
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Goiabeira
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Grão Mogol
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Indaiabira
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Medina
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Miravânia
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Monte Formoso
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Ninheira
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Nova Belém
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Novo Oriente de Minas
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Padre Carvalho
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Palmópolis
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Ponto dos Volantes
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Riacho dos Machados
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Santa Cruz de Salinas
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Santa Fé de Minas
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Santa Rita de Jacutinga
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Santa Rita do Itueto
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São João das Missões
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Serranópolis de Minas
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Setubinha
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Uruana de Minas
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Vargem Grande do Rio Pardo
O que vem no kit de TV digital?
O equipamento permite receber canais de televisão aberta com sinal digital. A distribuição inclui:
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Antena parabólica digital;
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Receptor de sinal;
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Controle remoto;
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Cabos de conexão;
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Instalação realizada por técnicos especializados.
O programa busca ampliar o acesso à televisão aberta em localidades sem sinal ou com poucas opções de canais. De acordo com a iniciativa, o kit permite acessar mais de 100 canais, com melhor qualidade de som e imagem.
Quando a Caravana Brasil Antenado chega a Minas Gerais?
Além do agendamento pelos canais oficiais, o programa conta com a Caravana Brasil Antenado, estrutura itinerante que percorre municípios para orientar moradores e ajudar as famílias aptas a solicitar o benefício.
Segundo o cronograma divulgado no release, a previsão é que a carreta chegue a municípios mineiros a partir de 20 de novembro. As datas e as localidades específicas devem ser confirmadas pela organização.
O que é o Programa Brasil Antenado?
O Brasil Antenado é uma iniciativa do Ministério das Comunicações, executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e acompanhada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi).
Até 26 de outubro, mais de 310 mil famílias brasileiras haviam recebido o kit gratuito, segundo o balanço divulgado pelo programa.
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Para consultar os critérios e verificar a possibilidade de agendamento, acesse o site Brasil Antenado ou ligue para 0800 729 2404.