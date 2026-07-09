CadÚnico 2026: atualizar dados garante acesso a mais de 7 benefícios sociais

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Muitos brasileiros associam o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) exclusivamente ao Bolsa Família, mas seu alcance é muito maior. Ele funciona como um mapa que identifica famílias de baixa renda, servindo como porta de entrada essencial para uma série de políticas públicas que garantem direitos básicos e promovem a inclusão social em todo o país.

Em 2026, manter os dados atualizados nesse sistema é fundamental para não perder o acesso a auxílios que podem fazer a diferença no orçamento familiar. A atualização cadastral deve ser feita obrigatoriamente a cada dois anos, ou sempre que houver mudanças, para garantir que o governo conheça a realidade de cada família e possa oferecer o suporte adequado.

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O que é o CadÚnico?

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo federal saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele coleta dados como endereço, identificação de cada membro da família, escolaridade e situação de trabalho, sendo a principal ferramenta para a seleção de beneficiários de programas sociais.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

A inscrição no Cadastro Único é voltada para famílias e pessoas que se enquadram em critérios de renda específicos, incluindo quem mora sozinho ou está em situação de rua. Podem se cadastrar:

Famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026);

Famílias com renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 4.863 em 2026).

Além do Bolsa Família: 7 benefícios que você pode ter

Estar com o cadastro ativo e atualizado abre um leque de oportunidades que vão muito além do conhecido programa de transferência de renda. Conheça sete outros benefícios importantes disponíveis para quem está no CadÚnico:

Tarifa Social de Energia Elétrica: Zera a conta de luz (desconto de 100%) para o consumo de até 80 kWh/mês das famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Famílias com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa têm direito a um desconto adicional de cerca de 11,8% para o consumo de até 120 kWh/mês. O benefício é concedido automaticamente para quem atende aos critérios e mantém o CadÚnico atualizado. Benefício de Prestação Continuada (BPC): Garante o pagamento de um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou mais e para pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não ter meios de se sustentar. ID Jovem: A Identidade Jovem é um documento que possibilita a jovens de 15 a 29 anos o acesso a benefícios como meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual. Isenção de taxas em concursos públicos: Inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos federais e em alguns processos seletivos estaduais e municipais. Programa Minha Casa, Minha Vida: Famílias inscritas no CadÚnico têm prioridade e condições facilitadas para o financiamento de moradias por meio do programa habitacional do governo federal. Carteira da Pessoa Idosa: Pessoas com 60 anos ou mais e renda individual de até dois salários mínimos podem solicitar a carteira, que assegura a gratuidade ou desconto de, no mínimo, 50% nas passagens de transporte interestadual. Gás do Povo: Programa que substituiu o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros, oferecendo um vale-recarga gratuito para a compra do botijão de 13 quilos. Famílias de 2 a 3 pessoas recebem 4 recargas por ano (uma a cada três meses); famílias com 4 ou mais pessoas recebem 6 recargas por ano (uma a cada dois meses). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.