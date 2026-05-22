Além do Bolsa Família: conheça 7 outros benefícios sociais do governo

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais conhecidos do Brasil, mas muitas famílias com direito a outros auxílios importantes acabam não os recebendo por falta de informação. O Cadastro Único (CadÚnico) é a porta de entrada para uma série de benefícios que podem fazer a diferença no orçamento mensal.

Estar com os dados atualizados no sistema é o primeiro passo para garantir o acesso a programas que vão além da transferência de renda, oferecendo desde descontos em contas de serviços básicos até apoio para a compra da casa própria. Conhecer essas oportunidades é fundamental para que mais pessoas possam exercer seus direitos.

Conheça 7 benefícios além do Bolsa Família

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Garante o pagamento de um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade. Para ter direito, é necessário comprovar que a renda por pessoa da família é inferior a 1/4 do salário mínimo. A solicitação é feita ao INSS, mas a inscrição no CadÚnico é um requisito obrigatório para a análise do pedido.

Tarifa Social de Energia Elétrica

Oferece descontos que podem chegar a 65% na conta de luz para famílias de baixa renda. A inclusão no programa costuma ser automática para quem está no CadÚnico e atende aos critérios, mas é recomendado verificar a situação junto à distribuidora de energia local para confirmar o benefício.

Programa Gás do Povo

Ajuda a cobrir o custo do botijão de gás de cozinha (GLP de 13 kg). O pagamento ocorre a cada dois meses e é destinado a famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A seleção dos beneficiários é feita automaticamente pelo governo federal.

ID Jovem

É um documento digital e gratuito que garante a jovens de baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos, o direito à meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos. O benefício também inclui vagas gratuitas ou com desconto em viagens de ônibus interestaduais. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo ID Jovem ou pelo site oficial do programa.

Carteira da Pessoa Idosa

Permite que pessoas com 60 anos ou mais e renda individual de até dois salários mínimos tenham acesso gratuito ou com desconto de, no mínimo, 50% em passagens de ônibus para outros estados. A emissão deve ser solicitada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Minha Casa, Minha Vida

Facilita o acesso à moradia por meio de financiamentos com condições especiais, subsídios e juros mais baixos. O programa é voltado para famílias com diferentes faixas de renda, e a inscrição para os grupos de menor renda geralmente é realizada nas prefeituras.

Programa Criança Feliz

Promove o desenvolvimento infantil com visitas domiciliares a gestantes e crianças de até três anos do Bolsa Família, e de até seis anos que recebem o BPC. O objetivo é fortalecer os vínculos familiares e estimular o desenvolvimento na primeira infância, com adesão coordenada pelo CRAS.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.