CadÚnico: conheça os benefícios que você pode ter

Apesar de normalmente ser associado ao Bolsa Família, o Cadastro Único (CadÚnico) serve como porta de entrada para uma série de outros programas sociais do governo federal. Manter os dados atualizados pode garantir desde descontos na conta de luz até a gratuidade em viagens interestaduais e taxas de concursos públicos.

O cadastro funciona como um mapa socioeconômico das famílias de baixa renda no Brasil e é fundamental para que o governo direcione suas políticas públicas. Estar inscrito e com as informações em dia é o primeiro passo para acessar direitos que podem fazer uma grande diferença no orçamento mensal. A seguir, conheça alguns dos principais benefícios disponíveis.

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Benefícios do CadÚnico além do Bolsa Família

Tarifa social de energia elétrica: oferece descontos progressivos na conta de luz, dependendo do consumo mensal, para famílias de baixa renda. A inscrição no benefício costuma ser automática para quem está com o CadÚnico atualizado, cruzando os dados com a distribuidora de energia local. Benefício de Prestação Continuada (BPC): garante o pagamento de um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou mais e para pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não ter meios de se sustentar. Para ter acesso, é obrigatório estar no CadÚnico. Isenção de taxas em concursos públicos: pessoas inscritas no CadÚnico que comprovem baixa renda podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos do governo federal e em muitos processos seletivos estaduais e municipais. ID Jovem: a Identidade Jovem é um documento que possibilita a jovens de 15 a 29 anos, pertencentes a famílias com renda de até dois salários mínimos, o acesso a benefícios como a meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto em transportes coletivos interestaduais. Carteira do idoso: destinada a pessoas com 60 anos ou mais que não têm como comprovar renda individual de até dois salários mínimos. O documento garante acesso a passagens interestaduais gratuitas ou com desconto de, no mínimo, 50% no valor. Programa Minha Casa, Minha Vida: o CadÚnico é requisito essencial para a inscrição e seleção de famílias nas faixas de menor renda do programa habitacional, que oferece condições facilitadas para o financiamento de moradias. Gás do Povo: criado para reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento familiar, o benefício concede a gratuidade de quatro a seis recargas por ano. A seleção das famílias beneficiárias é feita com base nos dados do Cadastro Único, priorizando as de menor renda e com mais integrantes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata