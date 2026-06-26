Como saber se tenho direito a algum benefício social do governo

Muitas famílias brasileiras se perguntam se têm direito a algum benefício social do governo. A principal porta de entrada para programas como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica é o Cadastro Único (CadÚnico), que reúne informações sobre a população de baixa renda no país. A boa notícia é que você pode fazer essa verificação de forma rápida e online.

O processo de consulta é simples e pode ser realizado tanto pelo computador quanto pelo celular. A ferramenta central para essa checagem é o aplicativo Cadastro Único ou o site oficial do CadÚnico. Com eles, é possível saber se seu cadastro está ativo, atualizado ou se há alguma pendência que precise ser resolvida.

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Como consultar o Cadastro Único

Para verificar sua situação, o primeiro passo é acessar a plataforma digital. Você precisará usar sua conta Gov.br, a mesma senha utilizada para acessar outros serviços do governo federal, como a carteira de trabalho digital. Após fazer o login, o sistema oferece duas opções principais de consulta.

A “Consulta Simples” exibe um resumo dos seus dados, como nome completo, data de nascimento e o Número de Identificação Social (NIS). Já a “Consulta Completa” apresenta um panorama detalhado, incluindo o código familiar, a composição do seu grupo familiar, a faixa de renda declarada e se o cadastro está atualizado. É nesta área que você confirma se sua família está apta a participar dos programas.

Quais benefícios o CadÚnico pode liberar?

Estar com o cadastro ativo e atualizado é o primeiro passo para ter acesso a diversas iniciativas federais. Cada programa possui regras próprias de renda e composição familiar, mas a inscrição no CadÚnico é o requisito básico para a maioria deles. Entre os principais, estão:

Bolsa Família : principal programa de transferência de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com benefício base de R$ 600 em 2026.

Benefício de Prestação Continuada (BPC): garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade.

Tarifa Social de Energia Elétrica: oferece descontos na conta de luz que podem chegar a 65%, dependendo do consumo, para famílias de baixa renda.

ID Jovem: documento digital, emitido gratuitamente por aplicativo, que garante a jovens de 15 a 29 anos acesso a benefícios como meia-entrada em eventos e vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual.

Caso você ainda não esteja no Cadastro Único, o caminho é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa. O responsável pela família deve levar um documento de identificação com foto e o CPF. Também é importante apresentar ao menos um documento de cada membro da família. Manter os dados atualizados é essencial para garantir o acesso contínuo aos benefícios. A atualização deve ser feita obrigatoriamente a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança na família, embora o governo possa convocar para revisão a partir de 18 meses.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.