Como consultar seu CadÚnico pelo CPF usando o aplicativo do governo

Com os novos documentos em mãos, Conceição agora busca ser incluída no Cadastro Único (CadÚnico) para acessar benefícios sociais.

Muitas famílias podem consultar a situação do Cadastro Único (CadÚnico) sem sair de casa, usando apenas o CPF e um celular. O procedimento online evita a necessidade de deslocamento até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) apenas para verificar se o registro familiar está ativo e atualizado no sistema do governo federal.

A verificação é feita pelo aplicativo oficial "Cadastro Único", que está disponível para download gratuito em celulares com sistema Android e iOS. A ferramenta centraliza as informações do usuário e permite acesso rápido a dados importantes, como o código familiar e o Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante da família.

Leia Mais

Passo a passo para consultar o CadÚnico

O processo de consulta é rápido e seguro. Para acessar suas informações, basta seguir estas etapas simples diretamente na tela do seu smartphone:

Baixe o aplicativo "Cadastro Único" na loja oficial do seu celular, seja a Google Play Store (Android) ou a App Store (iPhone). Após instalar, abra o aplicativo e clique no botão “Entrar com gov.br”. Será necessário informar seu CPF e a senha cadastrada na plataforma do governo. Na tela principal, o aplicativo já exibe um resumo com as principais informações. Para mais detalhes, toque na opção “Consulta Simples”. O sistema mostrará imediatamente o status do seu cadastro, sua data de nascimento, o código familiar e a data da última atualização realizada.

O que significa cada status do cadastro?

Entender o que cada status representa é necessário para saber se é preciso tomar alguma providência. As informações exibidas no aplicativo são diretas, ajudando o cidadão a se orientar sobre sua situação cadastral.

O status "Cadastrado" na cor verde indica que seu registro está ativo e sem pendências, enquanto a cor amarela, com o aviso "Cadastro desatualizado", sinaliza que a família não atualiza suas informações há mais de dois anos. Nesse caso, é necessário procurar um CRAS para regularizar a situação.

Se o status for vermelho, com a mensagem "Cadastro excluído", significa que o registro foi retirado da base de dados. Isso pode ocorrer por solicitação da própria família, por decisão do governo após identificar inconsistências ou pelo falecimento do responsável familiar.

Manter o cadastro atualizado é um requisito para continuar recebendo benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Qualquer alteração, como mudança de endereço, de renda ou na composição familiar, deve ser comunicada em um posto de atendimento do CadÚnico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria