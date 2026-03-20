Bolsa Família: como consultar seu status e não perder o benefício

O governo federal iniciou um processo de revisão dos cadastros, diante disso, milhões de famílias brasileiras precisam ficar atentas para não perderem o Bolsa Família. A maneira mais simples de garantir o pagamento do benefício é manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), e consultar o status cadastral pode ser feito através do celular.

Qualquer irregularidade pode levar ao bloqueio ou até ao cancelamento do auxílio, por isso, a checagem regular é fundamental, já que o sistema pode identificar inconsistências na renda familiar, na composição dos moradores ou em outras informações.

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O processo de fiscalização foi intensificado para garantir que o programa atenda quem realmente se enquadra nos critérios de elegibilidade. Famílias unipessoais, por exemplo, estão entre os principais alvos da reavaliação e agora precisam passar por uma entrevista domiciliar obrigatória para se inscrever ou atualizar o cadastro.

Como consultar o status do Bolsa Família

Existem diferentes canais oficiais e seguros para verificar se o seu benefício está ativo.Confira as principais opções disponíveis:

Aplicativo Bolsa Família: disponível para Android e iOS, o aplicativo oficial é a forma mais direta de consulta, basta fazer o login com a conta Gov.br para acessar o extrato de pagamentos, o calendário e mensagens importantes sobre o seu benefício.

Aplicativo Caixa Tem: além de ser a plataforma para movimentar o dinheiro, o Caixa Tem também informa a situação do benefício. Ao acessar o aplicativo, procure pela opção "Bolsa Família" para ver os detalhes do seu pagamento e eventuais avisos.

Portal Cidadão da Caixa: acessando o site oficial pelo computador ou celular, é possível fazer o login com o CPF e a senha cadastrada, depois disso, a plataforma exibe um painel completo com o histórico de saques e a situação atual do cadastro.

Telefone: quem preferir pode ligar para a Central de Atendimento da Caixa, no número 111, ou para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), no 121. É preciso ter o número do NIS (Número de Identificação Social) em mãos para agilizar o atendimento.

Caso encontre alguma pendência ou aviso de bloqueio em seu cadastro, a orientação é procurar o mais rápido possível uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em seu município para atualizar os dados e garantira continuidade do recebimento do Bolsa Família.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.