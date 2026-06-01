Parabólica digital gratuita pode ser solicitada até 13 de junho

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

As famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) em 30 municípios de Minas Gerais têm até 13 de junho para solicitar a instalação gratuita da nova parabólica digital pelo programa Brasil Antenado. A iniciativa é coordenada pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio do GAISPI, e executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF). Cerca de 56 mil famílias mineiras estão aptas a receber o equipamento. O benefício garante acesso à televisão aberta digital com mais de 100 canais disponíveis. O agendamento pode ser feito pelo site oficial do programa ou pelo telefone 0800 729 2404, que também atende via WhatsApp.

O prazo marca a etapa final da fase C do programa, que contempla 108 municípios em oito estados brasileiros. Segundo a EAF, mais de 222 mil famílias estão aptas a receber o benefício nesta fase. Desde o lançamento, o Brasil Antenado foi estruturado para ampliar o acesso à informação em regiões com sinal insuficiente ou dificuldades de recepção da TV aberta. A ação foi criada a partir da Portaria nº 17.337, publicada pelo Ministério das Comunicações em abril de 2025.

Cronograma do Brasil Antenado

Fase A (14/07–13/12/25) : 77 municípios, em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE) mais de 220 mil famílias aptas. – CONCLUÍDA

: 77 municípios, em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE) mais de 220 mil famílias aptas. – CONCLUÍDA Fase B (13/10/2025 - 13/03/2026) : 138 municípios, em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) - mais de 229 mil famílias aptas. – CONCLUÍDA

: 138 municípios, em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) - mais de 229 mil famílias aptas. – CONCLUÍDA Fase C (12/01/2026 - 13/06/2026): 108 cidades, em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS), sendo mais de 222 mil famílias aptas.

A lista completa dos municípios pode ser conferida no site oficial do programa.

Para os moradores contemplados, a instalação gratuita representa a continuidade do acesso a serviços de informação, entretenimento e utilidade pública. Em muitas localidades, a televisão aberta permanece como uma das principais fontes de notícias, alertas e acompanhamento de serviços governamentais. O programa também busca reduzir barreiras tecnológicas que dificultam o acesso ao sinal digital em áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos.

A CEO da EAF, Gina Marques, orienta que os beneficiários não deixem a solicitação para os últimos dias. Segundo ela, o objetivo é garantir que todas as famílias elegíveis tenham tempo para realizar o agendamento. A executiva destaca que o processo é simples e pode ser feito pelos canais oficiais do programa. Ela também reforça que a nova tecnologia oferece melhor qualidade de imagem e som, além de ampliar a oferta de canais disponíveis gratuitamente.

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Em Minas Gerais, a fase atual contempla municípios como Águas Vermelhas, Angelândia, Aricanduva, Chapada Gaúcha, Medina, Palmópolis, Santa Fé de Minas, Setubinha e Uruana de Minas, entre outros. Após 13 de junho, não será mais possível solicitar a instalação gratuita prevista nesta etapa do programa.