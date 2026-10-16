Dia das Crianças: vendas ficam estáveis para maioria do varejo mineiro

O Dia das Crianças de 2026 registrou estabilidade nas vendas para 54,9% dos comerciantes varejistas de Minas Gerais em comparação com 2025. O levantamento do "Monitor de Vendas", elaborado pela Fecomércio MG, indicou que 22,5% dos lojistas registraram melhora no faturamento, enquanto 20,6% relataram queda.

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As expectativas dividiram o setor: metade das empresas entrevistadas atingiu as metas comerciais e a outra metade não alcançou o patamar projetado. Entre os estabelecimentos com crescimento, 26,1% registraram expansão de 5,01% a 10%, e 21,7% tiveram alta de até 5%. Entre os lojistas em queda, 23,8% tiveram perdas de 15,01% a 20%, e 19% apontaram baixas de 25,1% a 30%.

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Fatores que impactaram as lojas

Lojistas que não alcançaram os resultados previstos apontaram barreiras diretas no período:

baixo movimento de clientes: 28%;

preços altos: 24%;

falta de dinheiro dos compradores: 14%;

endividamento do consumidor: 12%.

Nos estabelecimentos que cumpriram as expectativas, os fatores determinantes foram:

maior volume de vendas: 20%;

variedade de itens: 20%;

promoções: 12%;

disponibilidade de mercadorias no estoque: 10%.

Itens mais lembrados e tíquete médio

Ao contrário da tradição da data, brinquedos ocuparam o quarto lugar entre as categorias mais citadas pelos comerciantes:

roupas: 18%;

acessórios: 14%;

bebidas: 12%;

brinquedos: 11%;

calçados: 7%;

bolos e doces: 6%;

carnes: 5%.

Os números refletem a diversidade de setores da pesquisa, que inclui supermercados, lojas de vestuário e artigos pessoais. As compras concentraram valores de até R$ 200, somando 70% das respostas. O tíquete de R$ 50,01 a R$ 100 representou 43%, seguido pela faixa de R$ 100,01 a R$ 200, com 27%. Gastos de até R$ 50 registraram 9%, enquanto compras entre R$ 300,01 e R$ 400 totalizaram 6%.

O estudo da área de Estudos Econômicos e Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG ouviu por telefone 100 empresas nos dias 13 e 14 de outubro de 2026. A amostragem reuniu negócios das regiões Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, Zona da Mata, Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria