Dia das Crianças: estudo da GestãoClick aponta alta de até 12% nos eletrônicos

Às vésperas do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o aumento dos preços dos eletrônicos coloca consumidores e pequenos comerciantes diante de um cenário mais desafiador. Um estudo da GestãoClick mostra que os videogames acumularam alta de 12,04% e os computadores, de 10,24%, nos 12 meses encerrados em agosto de 2026, enquanto a inflação geral medida pelo IPCA ficou em 4,22% no mesmo período. Os dados, extraídos do IBGE, revelam que, pela primeira vez na série disponível desde 2021, os dois produtos registraram simultaneamente aumentos de dois dígitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento da GestãoClick também mostra uma mudança importante no comportamento dos preços. Somente entre janeiro e agosto de 2026, os computadores ficaram 14,81% mais caros, depois de encerrarem 2025 com queda de 0,28%. Já os videogames acumulam aumento de 20,89% desde janeiro de 2025. Parte da pressão sobre o setor está associada à disputa global por chips de memória, impulsionada pela expansão da infraestrutura de inteligência artificial. Segundo dados da consultoria TrendForce reunidos no estudo, os preços contratuais da memória DRAM convencional subiram entre 93% e 98% no primeiro trimestre de 2026.

Para entender como esse cenário se reflete no comércio, a GestãoClick também ouviu micro e pequenos empreendedores dos segmentos de brinquedos, bicicletas e roupas infantis. As respostas revelam estratégias distintas: alguns comerciantes repassam os reajustes ao consumidor, enquanto outros preferem absorver parte dos custos para preservar as vendas. "Não repasso o preço, perco margem", relatou uma lojista de brinquedos ouvida no levantamento.

A pesquisa identificou ainda que a definição dos preços continua, em muitos casos, baseada na experiência do proprietário. Uma loja relatou calcular os valores "de cabeça", enquanto outra, aberta há aproximadamente cinco meses, afirmou trabalhar com a percepção visual dos preços. Para a GestãoClick, os relatos evidenciam a importância de acompanhar custos de aquisição, reposição de mercadorias, margens e histórico de vendas, especialmente em datas comerciais de grande movimentação.

"O Dia das Crianças é uma oportunidade importante para o pequeno comércio, mas vender mais não significa necessariamente lucrar mais. Com a pressão dos custos e o consumidor mais atento aos preços, o lojista precisa saber exatamente quanto paga pela mercadoria, qual é sua margem e até onde consegue oferecer descontos sem comprometer o resultado do negócio. O levantamento mostra que muitos empreendedores ainda tomam essas decisões com base na experiência e na percepção do dia a dia. Ter controle sobre preços, estoque e vendas é fundamental para transformar o movimento da data em rentabilidade", explica Lucas Sousa, gerente de vendas da GestãoClick.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia