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ELEIÇÕES 2026

Gerp: Flávio Bolsonaro abre vantagemde 9 pontos percentuais contra Lula

Dados da nova pesquisa Gerp mostram cenário de 53% contra 44% na disputa pela Presidência. Rejeição de um dos candidatos ultrapassa a metade do eleitorado

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Repórter
13/10/2026 08:45 - atualizado em 13/10/2026 08:48

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Janones lançou o
Gerp aponta que Flávio Bolsonaro abriu dianteira em relação a Lula crédito: Vittor Sales/Divulgação e Minervino Júnior/CB/D.A Press

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 53% das intenções de voto contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno da eleição para a Presidência da República. Os dados constam em levantamento do instituto Gerp divulgado nesta terça-feira (13/10).

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Na modalidade estimulada: apenas 1% do eleitorado declarou voto em nenhum candidato e 3% não souberam ou não responderam.

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Cenário espontâneo e taxas de rejeição

O instituto também aplicou questionário espontâneo, no qual os nomes dos concorrentes não são citados previamente. O resultado trouxe o seguinte quadro:

  • Flávio Bolsonaro: 53%

  • Lula: 40%

  • não souberam: 7%

  • outros nomes: 3%

A pesquisa apurou a rejeição entre os eleitores ao perguntar em quem não votariam "de jeito nenhum" para presidente da República. Os índices registrados foram:

  • Lula: 53%

  • Flávio Bolsonaro: 42%

Avaliação do governo federal

O levantamento da Gerp também mediu a avaliação do trabalho realizado pelo presidente Lula:

  • desaprovam o governo: 49%

  • aprovam a gestão: 45%

  • não souberam responder: 6%

Metodologia da pesquisa

A Gerp entrevistou 2.400 eleitores nos dias 8, 9 e 12 de outubro de 2026. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança estabelecido em 95,55%.

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Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07877/2026, a sondagem teve custo total de R$ 10.000, quantia quitada com recursos próprios.

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