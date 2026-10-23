Lunus 2.0? A furada

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A busca e apreensão num hangar de Brasília onde fica o jatinho do advogado Willer Tomaz, ligado ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), foi tiro n’água. As fotos e vídeos vazados para a mídia (não se sabe ainda por quem) de uma operação estritamente da Polícia Federal foram seguidas de uma insinuação de descoberta de sala-cofre sigilosa, com máquinas de contar dinheiro. O cômodo, com porta-cofre, estava vazio. Ocorre que o hangar foi usado antes de Willer por táxi aéreo que transportava malote de bancos com dinheiro, daí a destinação da sala. Mas o episódio da PF – que teria recebido uma suposta denúncia anônima – cheira a arapongagem. O caso lembra a operação da PF de março de 2002 que abateu em plena decolagem a pré-candidatura de Roseana Sarney (então governadora do Maranhão) à Presidência da República. Ela abdicou da disputa após flagrante de centenas de maços de notas de R$ 50 no total de R$ 1,3 milhão num cofre na Lunus, empresa dela e do marido Jorge Murad em São Luís. O dinheiro não era declarado. No caso de Willer, não havia um centavo no chão, de acordo com as imagens vazadas. Mas tem gente que apostava tudo nessa Lunus 2.0.

Faltam os votos

Enquanto tentam manter a foco para o 2º turno, aliados de Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro reconhecem a força que o presidente Lula da Silva (PT) ganhou com o Exército do Lula no canal do WhatsApp, comandado pelo deputado André Janones. “Lula tem trabalhado muito”, reconhece um bolsonarista. Na ALERJ, onde o PL é maioria, a confiança em Flávio é grande. Porque nem todo internauta é um eleitor.

Bancada & STF

O que circula no meio político sulista: A bancada paranaense no Senado (Filipe Barros (PL), Deltan Dallagnol (Novo) e Luís Felipe Cunha (PL)) pretende converter sua força política das urnas para o Judiciário. Caso Flávio Bolsonaro seja eleito, o trio sugerirá Luiz Guilherme Marinoni para uma das futuras vagas da Corte. Marinoni é um dos grandes nomes do direito processual civil e constitucional do País.

EV no voto

Propostas para ampliar o acesso a carros elétricos podem pesar nas urnas para 65% dos motoristas, e 59% preferem candidatos que incentivem o uso desses veículos, segundo o Instituto Locomotiva. A visão positiva sobre esses veículos une eleitores de campos opostos: 79% dos eleitores de esquerda e 79% dos de direita consideram que eles não melhoram a qualidade de vida nas cidades. Foram ouvidos 1.300 condutores.

Voto evangélico

A conferir a partir de domingo. Mas dados de 2024 nas capitais com mais de 60 templos evangélicos por 100 mil habitantes, partidos de esquerda registraram desempenho menor no 2º turno. Mostrou pesquisa de Helcimara Telles, Rafael Fonseca e Paulo Gracino Junior, no livro “Eleições Municipais e o que elas antecipam para 2026” (FGV Ed.), em que analisam como o crescimento das igrejas afeta as eleições.

Frango vetado

Após a Malásia e México suspenderem a compra de frango brasileiro, o Ministério da Agricultura realiza ações de resposta ao foco da doença de Newcastle, vírus que afeta aves silvestres e domésticas, identificado em criação de perus de corte em Nova Itaberaba (SC). Foi declarado estado de emergência zoossanitária por 60 dias nos municípios de Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim, em SC.

ESPLANADEIRA

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