IFF identifica dez momentos de consumo que estão redefinindo a inovação em alimentos e bebidas na era dos medicamentos GLP-1

A IFF (NYSE: IFF)—líder global em aromas, fragrâncias, saúde e biociências — lançou hoje seu mais recente relatório, intitulado “Momentos de Oportunidade para o Consumidor na Era GLP-1”. O documento apresenta dez momentos de consumo emergentes que refletem as necessidades em constante mudança dos consumidores que utilizam medicamentos da classe GLP-1.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261026327905/pt/

New report from IFF uncovers ten emerging consumer moments that reflect the changing needs of consumers using GLP-1 medications.

“O que os usuários de GLP-1 buscam em produtos de alimentação e bebidas depende do momento, e essas necessidades podem variar diversas vezes ao longo do dia”, afirma Yuvraj Arora, presidente da divisão IFF Taste. “As inovações mais bem-sucedidas serão aquelas desenvolvidas com foco nas ocasiões que são mais relevantes para os consumidores, oferecendo o equilíbrio ideal entre nutrição, prazer e funcionalidade para cada uma delas. Compreender esses momentos pode abrir caminhos totalmente novos para a inovação.”

Embora grande parte das discussões no setor tenha se concentrado na redução da ingestão alimentar, a pesquisa da IFF aponta para uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor. As pessoas estão reavaliando suas escolhas de alimentos e bebidas ao longo do dia para atender a diferentes necessidades. Esses momentos variam desde rotinas matinais focadas em proteínas e recuperação pós-treino até momentos de indulgência planejada, hidratação, ocasiões sociais e a busca por conforto ao final do dia.

O relatório da IFF oferece um guia de formulação para ajudar os fabricantes a desenvolver produtos que atendam ao número crescente de usuários de GLP-1, destacando dez momentos de consumo:

Despertar com foco em proteínas: Os consumidores buscam uma maneira prática e atraente de começar o dia, avançando em direção às suas metas nutricionais .

Os consumidores buscam uma maneira prática e atraente de começar o dia, avançando em direção às suas metas nutricionais Intervalo de meio-dia : Do final da manhã ao início da tarde, os consumidores procuram uma nutrição satisfatória entre as refeições, sem a sensação de estarem excessivamente saciados.

: Do final da manhã ao início da tarde, os consumidores procuram uma nutrição satisfatória entre as refeições, sem a sensação de estarem excessivamente saciados. Período de recuperação pós-dose : Muitos usuários de GLP-1 relatam desconforto ou uma sensibilidade sensorial acentuada em torno do momento da administração do medicamento. Nesses casos, eles podem preferir sabores mais suaves e formatos de fácil consumo.

: Muitos usuários de GLP-1 relatam desconforto ou uma sensibilidade sensorial acentuada em torno do momento da administração do medicamento. Nesses casos, eles podem preferir sabores mais suaves e formatos de fácil consumo. Pausa para recarregar em movimento : Rotinas agitadas geram demanda por opções convenientes e portáteis, com porções flexíveis.

: Rotinas agitadas geram demanda por opções convenientes e portáteis, com porções flexíveis. Reequilíbrio emocional ao fim do dia : Após um dia estressante de trabalho ou estudo, usuários de GLP-1 frequentemente buscam conforto por meio de sabores familiares e texturas agradáveis.

: Após um dia estressante de trabalho ou estudo, usuários de GLP-1 frequentemente buscam conforto por meio de sabores familiares e texturas agradáveis. Indulgência planejada : Este momento baseia-se na escolha deliberada de desfrutar da comida. Os consumidores optam, intencionalmente, por pequenas guloseimas prazerosas que oferecem sabor e satisfação.

: Este momento baseia-se na escolha deliberada de desfrutar da comida. Os consumidores optam, intencionalmente, por pequenas guloseimas prazerosas que oferecem sabor e satisfação. Verificação de aporte nutricional : Ao final do dia, alguns consumidores avaliam se o que consumiram atendeu às suas metas nutricionais.

: Ao final do dia, alguns consumidores avaliam se o que consumiram atendeu às suas metas nutricionais. Recompensa pós-treino : Após a atividade física, os consumidores podem desejar uma recompensa. Esse momento oferece oportunidades para combinar uma experiência sensorial refrescante com uma nutrição adequada.

: Após a atividade física, os consumidores podem desejar uma recompensa. Esse momento oferece oportunidades para combinar uma experiência sensorial refrescante com uma nutrição adequada. Momento de socialização à mesa : Quando os consumidores desejam desfrutar de uma refeição em um contexto social, porções flexíveis, formatos que podem ser compartilhados e sabores culturalmente familiares facilitam sua participação.

: Quando os consumidores desejam desfrutar de uma refeição em um contexto social, porções flexíveis, formatos que podem ser compartilhados e sabores culturalmente familiares facilitam sua participação. Lanche alinhado aos objetivos: Os consumidores buscam a segurança de que suas escolhas estão alinhadas aos seus objetivos de nutrição e bem-estar.

O relatório também identifica o conceito de "Hidratação Plus", aplicando a abordagem de "momentos de consumo" ao desenvolvimento de bebidas. Esta é uma área de oportunidade crescente para o setor. Em vez de encarar a hidratação apenas como uma necessidade básica, a pesquisa aponta cinco estados de necessidade de hidratação: Repor, Manter, Revitalizar, Desempenhar e Conectar. Isso fornece uma estrutura para criar bebidas que se alinhem melhor às rotinas e expectativas em constante evolução dos consumidores.

"Uma das conclusões mais claras é que a nutrição não é a única preocupação dos consumidores", afirma Mark Haupt, diretor médico e vice-presidente de P&D em Ciências da Saúde da IFF Health & Biosciences. "O que permanece constante é o desejo por alimentos e bebidas que os ajudem a alcançar suas metas de saúde, sem abrir mão do prazer da experiência."

O relatório da IFF, intitulado "GLP-1: Momentos de Oportunidade para o Consumidor", dá continuidade ao seu estudo inovador de 2025, "Perspectivas de Oportunidade para o Consumidor de GLP-1". Para elaborar este novo relatório, a IFF firmou uma parceria com a InsightsNow um serviço de pesquisa de mercado baseado em inteligência artificial, combinando pesquisas proprietárias com usuários de GLP-1, análises de hábitos de consumo de lanches, o exame de mais de 25 mil publicações em redes sociais relacionadas ao uso de GLP-1 e ao consumo de lanches, além de dados secundários do setor. O projeto também utilizou a plataforma de inteligência comportamental baseada em IA da InsightsNow, a Claira™1 , uma marca registrada, para revelar as relações entre o contexto do consumidor, suas necessidades internas e os motivadores externos.

Baixe o relatório completo aqui.

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1 Claira™ é uma marca comercial da InsightsNow Inc.

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