Cansaço vira o principal obstáculo para a vida sexual dos casais

A perda de atração, a rotina e a infidelidade costumam levar a culpa pelo esfriamento da vida íntima. Uma pesquisa conduzida pela Talker Research para a LELO, com 2.000 norte-americanos que mantêm relacionamentos, revelou outro cenário: um quarto dos casais tem relações apenas uma vez por mês ou menos.

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O principal motivo para esse distanciamento envolve a falta de energia. Ao todo, 38% dos participantes apontaram a exaustão como a maior barreira para o sexo, superando desavenças e perda de interesse.

Os principais entraves para a intimidade

Em média, os entrevistados relatam quatro relações mensais, com duração aproximada de 18 minutos. O levantamento identificou os fatores que mais prejudicam a vida a dois:



diferenças de libido (29%)





problemas de saúde (29%)









estresse profissional (27%)







exigências parentais (22%)







responsabilidades domésticas (20%)





Apesar do ritmo reduzido, 71% dos participantes afirmaram satisfação com a própria sexualidade. O índice alcança 82% entre a geração millennial e recua para 58% entre os baby boomers. A frequência também se associa à força do vínculo. Entre os que mantêm relações oito ou mais vezes por mês, 56% qualificam a relação como muito forte, proporção que cai para 26% entre quem se relaciona intimamente uma vez por mês ou menos.

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A conexão fora do quarto

O levantamento aponta que a convivência diária interfere na proximidade íntima. Pares com vida sexual ativa organizam média de 3,5 encontros românticos mensais, contra 1,2 registrado pelos casais pouco ativos. Entre os parceiros frequentes, 35% trocam mensagens o tempo todo, taxa que fica em 9% no grupo raramente íntimo.

Estudos publicados na revista "The Journal of Sex Research" indicam que o cansaço crônico reduz a libido ao diminuir a produção hormonal e a disponibilidade mental para fantasias. O desejo também funciona de forma reativa, manifestando-se quando o contexto oferece repouso.

Especialistas recomendam medidas práticas para amenizar o impacto do cansaço na rotina:

Apontado por 38% dos entrevistados, o esgotamento é o principal motivo para a falta de relações.