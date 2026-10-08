Cansaço vira o principal obstáculo para a vida sexual dos casais
Estudo aponta que a falta de energia supera o desamor na intimidade; descubra como pequenos hábitos diários ajudam a reacender a conexão a dois
compartilhe
A perda de atração, a rotina e a infidelidade costumam levar a culpa pelo esfriamento da vida íntima. Uma pesquisa conduzida pela Talker Research para a LELO, com 2.000 norte-americanos que mantêm relacionamentos, revelou outro cenário: um quarto dos casais tem relações apenas uma vez por mês ou menos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O principal motivo para esse distanciamento envolve a falta de energia. Ao todo, 38% dos participantes apontaram a exaustão como a maior barreira para o sexo, superando desavenças e perda de interesse.
Os principais entraves para a intimidade
Em média, os entrevistados relatam quatro relações mensais, com duração aproximada de 18 minutos. O levantamento identificou os fatores que mais prejudicam a vida a dois:
- diferenças de libido (29%)
problemas de saúde (29%)
estresse profissional (27%)
exigências parentais (22%)
responsabilidades domésticas (20%)
Apesar do ritmo reduzido, 71% dos participantes afirmaram satisfação com a própria sexualidade. O índice alcança 82% entre a geração millennial e recua para 58% entre os baby boomers. A frequência também se associa à força do vínculo. Entre os que mantêm relações oito ou mais vezes por mês, 56% qualificam a relação como muito forte, proporção que cai para 26% entre quem se relaciona intimamente uma vez por mês ou menos.
Leia Mais
Divórcio do sono: casais que se separam na hora de dormir viram tendência
Viver um casamento por conveniência gera um estado de alerta constante no corpo humano e especialistas revelam por que a saúde física é a primeira a ceder
A cama de casal está fora de moda: a nova tendência ajuda a ganhar espaço no quarto
A conexão fora do quarto
O levantamento aponta que a convivência diária interfere na proximidade íntima. Pares com vida sexual ativa organizam média de 3,5 encontros românticos mensais, contra 1,2 registrado pelos casais pouco ativos. Entre os parceiros frequentes, 35% trocam mensagens o tempo todo, taxa que fica em 9% no grupo raramente íntimo.
Estudos publicados na revista "The Journal of Sex Research" indicam que o cansaço crônico reduz a libido ao diminuir a produção hormonal e a disponibilidade mental para fantasias. O desejo também funciona de forma reativa, manifestando-se quando o contexto oferece repouso.
Especialistas recomendam medidas práticas para amenizar o impacto do cansaço na rotina:
reorganizar horários e priorizar a intimidade pela manhã
aliviar a carga mental diária
programar momentos de conexão sem pressão
restaurar rituais do casal fora do sexo
O que mais afasta os casais da intimidade
Levantamento identifica as maiores barreiras para a vida sexual ativa
Exaustão e cansaço físico
Apontado por 38% dos entrevistados, o esgotamento é o principal motivo para a falta de relações.
O descompasso entre o desejo de cada parceiro afeta diretamente 29% dos casais analisados.
A pressão no trabalho prejudica a disponibilidade mental de 27% das pessoas para momentos íntimos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A sobrecarga com a casa e exigências parentais somam entraves para mais de 20% dos pares.