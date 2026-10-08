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Cansaço vira o principal obstáculo para a vida sexual dos casais

Estudo aponta que a falta de energia supera o desamor na intimidade; descubra como pequenos hábitos diários ajudam a reacender a conexão a dois

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Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
08/10/2026 13:10 - atualizado em 08/10/2026 13:11

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Cansaço vira o principal obstáculo para a vida sexual dos casais
Ao todo, 38% dos participantes apontaram a exaustão como a maior barreira para o sexo, superando desavenças e perda de interesse crédito: Tupi

A perda de atração, a rotina e a infidelidade costumam levar a culpa pelo esfriamento da vida íntima. Uma pesquisa conduzida pela Talker Research para a LELO, com 2.000 norte-americanos que mantêm relacionamentos, revelou outro cenário: um quarto dos casais tem relações apenas uma vez por mês ou menos.

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O principal motivo para esse distanciamento envolve a falta de energia. Ao todo, 38% dos participantes apontaram a exaustão como a maior barreira para o sexo, superando desavenças e perda de interesse.


Os principais entraves para a intimidade


Em média, os entrevistados relatam quatro relações mensais, com duração aproximada de 18 minutos. O levantamento identificou os fatores que mais prejudicam a vida a dois:



  • diferenças de libido (29%)


  • problemas de saúde (29%)





  • estresse profissional (27%)




  • exigências parentais (22%)




  • responsabilidades domésticas (20%)




Apesar do ritmo reduzido, 71% dos participantes afirmaram satisfação com a própria sexualidade. O índice alcança 82% entre a geração millennial e recua para 58% entre os baby boomers. A frequência também se associa à força do vínculo. Entre os que mantêm relações oito ou mais vezes por mês, 56% qualificam a relação como muito forte, proporção que cai para 26% entre quem se relaciona intimamente uma vez por mês ou menos.


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A conexão fora do quarto


O levantamento aponta que a convivência diária interfere na proximidade íntima. Pares com vida sexual ativa organizam média de 3,5 encontros românticos mensais, contra 1,2 registrado pelos casais pouco ativos. Entre os parceiros frequentes, 35% trocam mensagens o tempo todo, taxa que fica em 9% no grupo raramente íntimo.


Estudos publicados na revista "The Journal of Sex Research" indicam que o cansaço crônico reduz a libido ao diminuir a produção hormonal e a disponibilidade mental para fantasias. O desejo também funciona de forma reativa, manifestando-se quando o contexto oferece repouso.


Especialistas recomendam medidas práticas para amenizar o impacto do cansaço na rotina:




Apontado por 38% dos entrevistados, o esgotamento é o principal motivo para a falta de relações.



Diferenças de libido

O descompasso entre o desejo de cada parceiro afeta diretamente 29% dos casais analisados.



Estresse profissional

A pressão no trabalho prejudica a disponibilidade mental de 27% das pessoas para momentos íntimos.

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Responsabilidades domésticas

A sobrecarga com a casa e exigências parentais somam entraves para mais de 20% dos pares.








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