Assine
overlay
Início Cultura
ARTES CÊNICAS

Feto volta ao formato presencial e aposta na criação coletiva

Até 1º de novembro, Festival Estudantil de Teatro apresenta em BH espetáculos de novos artistas de seis estados

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
26/10/2026 21:32 - atualizado em 26/10/2026 22:10

compartilhe

×
Dois atores em cena durante a peça Há uma festa sem começo que não termina com o fim
A montagem cearense 'Há uma festa sem começo que não termina com o fim' será exibida nesta terça (27/10), às 19h, no Galpão Cine Horto crédito: Vivian Gradela/divulgação

Depois de quatro anos sem edição presencial, o Festival Estudantil de Teatro (Feto) volta a reunir estudantes, artistas e público das artes cênicas em Belo Horizonte. Desta terça-feira (27/10) a 1º de novembro, a 23ª edição do evento ocupa quatro teatros com 10 espetáculos de seis estados, além de oficinas, rodas de conversa e atividades gratuitas de formação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O reencontro é guiado pelo tema “Gostoso é estar em bando!”, que destaca a criação coletiva. O espetáculo de abertura, “Há uma festa sem começo que não termina com o fim”, do grupo Pavilhão da Magnólia, de Fortaleza (CE), dialoga com essa proposta.

Leia Mais

A montagem parte dos 21 anos de trajetória do coletivo para refletir sobre as transformações vividas por seus integrantes e a relação da criação em grupo com processos artísticos e pessoais.

"O espetáculo fala sobre a trajetória de um grupo de teatro, sobre o tanto que eles se transformaram”, afirma Cris Diadorin Aguiar, integrante da coordenação do Feto. “A gente queria estimular o estudante a assistir a um espetáculo sobre estar em grupo”, completa.

A montagem propõe uma reflexão sobre a democracia diante do avanço mundial da extrema direita.

A retomada presencial tem significado especial. Depois de edições virtuais, a equipe quis recuperar a convivência de agentes da cena.

“Quando se começou a pensar em voltar, ficou muito evidente que a gente queria se encontrar, estar em bando de novo, conviver”, conta Cris.

O tema deste ano convida à criação compartilhada. “É muito gostoso estar perto. A potência da juventude é muito forte. O teatro é arte da coletividade, é importante lembrar como é gostoso estar em bando, porque a gente só faz teatro em bando”, afirma.

O festival recebeu 115 propostas de 14 estados. A coordenadora do Feto diz que a retomada de investimentos e dos mecanismos de incentivo contribui para que mais pessoas tenham condições de criar e ocupar a cena.

Professora universitária, revela que em 2018 percebeu estudantes migrando para a licenciatura por receio de seguir a carreira artística. Com a retomada dos recursos e de oportunidades para a realização de projetos, há maior disposição para produzir teatro.

“Não tem como desvincular os trabalhos que a gente recebeu este ano da vontade de fazer teatro e das pessoas se articulando. Está muito pulsante, muito potente. É muito evidente o impacto das políticas públicas sobre esse tanto de gente querendo fazer teatro, estar em cena, ter a coragem de ser artista”, avalia.

Aluna vira professora

A diversidade é outro aspecto desta edição. Ao longo de sua história, o Feto recebeu trabalhos de cerca de 20 estados brasileiros, além de grupos de outros países. Este ano, Cris Diadorin destaca a presença de Ysa Bella, artista de Goiás que participou do festival como estudante e volta como professora.

A programação reúne produções de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Goiás. Entre os destaques estão “Grão”, sobre juventude rural e luta pela terra; “Ganga”, que aborda mineração, memória e racismo estrutural a partir das tragédias de Mariana e Brumadinho; e “Cabaré cibernético”, que investiga as relações entre redes sociais e vida cotidiana.

Oficinas

O festival mantém ainda encontros de discussão sobre os trabalhos apresentados e oferece duas oficinas gratuitas. “Gestão colaborativa nas artes da cena”, com Lena Cunha, aborda a organização de grupos artísticos; “Interpretação para cinema e TV para crianças e adolescentes” será ministrada por Byron O’Neill, um dos idealizadores do Feto.

23º FETO

Festival Estudantil de Teatro. Até 1º de novembro, no Galpão Cine Horto, Teatro Marília, Funarte MG e Sesc Palladium. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla. Programação completa no site fetobh.com.br.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

festival teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay