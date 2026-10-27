Adélia Prado tem uma conterrânea (e admiradora) na disputa pelo Jabuti

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Além de Adélia Prado, que dispensa apresentações, a 68ª edição do Jabuti, premiação literária mais tradicional do Brasil, traz entre os cinco finalistas na categoria Poesia outra mineira: Bárbara Mançanares. Ela concorre com o livro “A dança áspera das raízes”, publicado no ano passado, graças a uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou R$ 2.614,00 e viabilizou a impressão de 150 exemplares.

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Nascida em Alfenas e criada em Paraguaçu, no Sul de Minas Gerais, Bárbara vive atualmente em Eunápolis, no Sul da Bahia. Ela diz que chegar à final do Jabuti com uma obra publicada de forma independente torna o reconhecimento ainda mais significativo.

“A dança áspera das raízes” saiu pelo selo Praga, da Associação Toma Aí Um Poema (TAUP), sediada em São Paulo, que realizou, ao longo de 45 dias, a campanha de pré-venda, que atraiu 40 apoiadores.

Artista têxtil, historiadora e mestre em museologia e patrimônio além de escritora, Bárbara havia publicado anteriormente três livros, todos de forma independente: “Maio” (Quintal Edições, 2018), “Cartografia do corpo que canta” (Patuá, 2021), vencedor do Prêmio Mozart Pereira Soares de Poesia em 2023, e “A voz incauta das feras” (Patuá, 2024). Neste ano ela lançou “Depois de mim não haverá nada” (Patuá), com o apoio do programa Rumos Itaú Cultural.

“Foi muita coisa que passou na cabeça quando me deparei com o meu nome na lista [do Jabuti], ao lado de poetas que admiro tanto, que fazem parte da minha formação”, diz. Além dela e de Adélia Prado, estão indicados Adriana Lisboa, Nina Rizzi e Alberto Martins. “Não sou uma pessoa conhecida, então tem aí uma questão de visibilidade que é muito importante, fruto de um reconhecimento do meu trabalho”, afirma.



FORMAÇÃO

Quando fala em autores que fizeram parte de sua formação, ela alude especialmente a Adélia Prado. “Foi ela quem me fez gostar de poesia, ainda na adolescência. Seus livros me trouxeram uma outra compreensão do que poderia ser a palavra.”

O primeiro livro de Bárbara, ela diz, foi batizado em homenagem a “Oráculo de maio”, que Adélia publicou em 1999. “Ela ampliou minha relação com a palavra e segue permeando minha vida como leitora e como escritora”, comenta.

Para Bárbara, o simples fato de “A dança áspera das raízes” ter vindo à luz foi uma grande conquista. “Enquanto não está publicado, o livro só existe na mesa do autor, então é bonito ver pessoas que apoiam a existência de uma obra sem saber nada dela. Esse gesto de confiança na literatura e no que a poesia pode vir a ser é maravilhoso.”

Ela chama a atenção para a diversidade de livros circulando graças às pequenas editoras que trabalham com financiamento coletivo ou às políticas públicas de incentivo à publicação.

Vários escritores de renome da literatura brasileira que, apesar do reconhecimento do talento e da qualidade do texto, nunca foram contemplados como “imortais” da Academia Brasileira de Letras. Flip.com.br Mário Quintana (1906-1994) - Gaúcho de Alegrete, o "poeta das coisas simples" tentou três vezes, mas não foi eleito. Decepcionado, disse que a ABL estava politizada e que era até melhor ficar de fora, pois a academia "atrapalha a criatividade". Luís Fernando Veríssimo, seu conterrâneo, afirmou que, sem Quintana, o prejuízo era da ABL. Ricardo Timao /FLICKR Luís Fernando Verissimo (1936-2025) – Modesto, afirmou não ter uma obra literária que merecesse a honra da imortalidade na academia, o que soou como ironia diante de tantos "imortais" que não são propriamente escritores. Ana Povoas/FLICKR Érico Veríssimo (1905-1975) - Pai de Luís Fernando Veríssimo, foi um dos mais ilustres escritores do país. Livros como "O Tempo e o Vento" e "Olhai os Lírios do Campo" se popularizaram na teledramaturgia. Érico não se candidatou à ABL. Afirmou que era contra formalidades e jamais usaria fardão. Arquivo Nacional/Wikipedia Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) – Para muitos o maior poeta brasileiro do século XX. Quando Getúlio Vargas assumiu uma cadeira na ABL, no Estado Novo (ditadura getulista), Drummond e o escritor Sérgio Buarque de Hollanda, pai do compositor Chico Buarque, se comprometeram a nunca ingressarem na casa. Arquivo Nacional/FLICKR Antonio Candido (1918-2017) – Escritor, sociólogo e crítico literário, autor de vasta obra adotada nas universidades. Defendia o direito para todos de acesso à literatura, considerando a leitura uma necessidade para a boa formação. Não quis se candidatar. Disse que não gostava de participar de grupos. FLICKR Monteiro Lobato (1882-1948) - Escreveu um único romance ("Presidente Negro"), mas se consagrou como um dos maiores autores da literatura infanto-juvenil. Seus livros inspiraram produções na TV, no cinema e no teatro. Também fez contos e crônicas. Wikimedia Commons/Domínio Público VinÃ­cius de Moraes (1913-1980) - Escritor e dramaturgo, um dos maiores poetas brasileiros, com forte ligaÃ§Ã£o na Ã¡rea musical. Fez letras para canÃ§Ãµes que se eternizaram, com reconhecimento internacional. O "Poetinha" se notabilizou por sonetos. O mais famoso: "Soneto de Fidelidade". Debora Spada - Flickr Dalton Trevisan - (1925-2024) - Nascido em Curitiba, é famoso por seus livros de contos e já recebeu diversos prêmios. Avesso a entrevistas, chegou a ser apelidado de "Vampiro de Curitiba" (nome de um de seus principais livros) por gostar de viver recluso. Divulgacao Clarice Lispector (1920-1977) – Brasileira nascida na Ucrânia, autora de romances, contos e ensaios. Entre as suas obras mais importantes estão “A Hora da Estrela”, "Água Viva" e “Laços de Família”. Nunca se candidatou à ABL. Ana Carolina Braga - FLICKR Em 2024, a atriz australiana Cate Blanchett, um dos maiores nomes do cinema, declarou que é fã de Clarice Lispector e que a leitura de seus livros exerce influência e inspiração sobre ela. Instagram @cate_blanchettofficial Lima Barreto (1881-1922) - Neto de uma escrava liberta, foi autor de romances, contos e crônicas memoráveis; jornalista polêmico; ícone na luta contra o preconceito racial; um dos mais destacados escritores das primeiras décadas do século XX. Tentou sem êxito ser eleito para a ABL. Morreu aos 41 anos. FLICKR Graciliano Ramos (1892– 1953) - Autor de uma das obras mais importantes sobre o sertão nordestino (“Vidas Secas”), foi um expoente no regionalismo. Militante comunista, chegou a ser preso e morreu aos 60 anos, deixando obras póstumas notáveis. Entre elas, "Memórias do Cárcere". LABCOM - FLICKR A Academia Brasileira de Letras foi inspirada no modelo da Academia Francesa e fez a sessão inaugural em 20/07/1897. Ao longo do tempo, elegeu não apenas escritores, mas também pessoas que exercem outras atividades na cultura e na política. Estúdio Luiz Musso / Domínio Público A instituição funciona no palacete Petit Trianon, réplica da construção homônima em Versalhes. O imóvel foi doado pelo governo francês à ABL em 1923. Wolfhardt / Wikimedia Commons A ABL tem 40 membros efetivos e perpétuos. Quando um acadêmico morre, a cadeira é declarada vaga e quem quer concorrer à vaga tem dois meses para se candidatar. Acervo ABL/Domínio Público Os "imortais" são escolhidos mediante eleição por voto secreto dois meses depois de a cadeira ter sido declarada vaga. Arquivo Nacional / Domínio Público Voltar Próximo

Com a inclusão na lista dos finalistas do Jabuti, Bárbara vê a possibilidade de uma tiragem maior para o livro. Com 136 páginas, “A dança áspera das raízes” reúne poemas em versos livres que abordam o luto, a morte, as relações familiares e as origens.

Na obra, o corpo se aproxima da paisagem: imagens de água, terra, sal, barro e relevo articulam experiências individuais e memórias que atravessam gerações. Bárbara diz que a natureza é uma constante em todos os seus livros, mas sempre entendida de forma mais ampla, como um processo de vida, morte e renascimento. “É um elemento que nos lembra da nossa finitude”, pontua.

Ela conta que “A dança áspera das raízes” é uma expressão de luto, pela morte de seu pai, a quem é dedicado. “Eu quis trabalhar essa perda através da linguagem.” A autora explica que o mundo natural habita seu território poético também pelo fato de ter vivido na roça dos 4 aos 18 anos.

“O nome 'A dança áspera das raízes' evoca isso – a terra, o barro, a natureza das coisas que estão nesse processo de vida e morte. Ter morado na roça e ser filha de agricultor foi uma experiência forte para mim”, diz.

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NOITE DE PREMIAÇÃO

A Câmara Brasileira do Livro realiza, na noite desta terça-feira (27/10), em São Paulo, a solenidade de premiação do Jabuti 2026. Serão conhecidos os vencedores nas 23 categorias e haverá homenagem a Lygia Bojunga. O júri da categoria Poesia é formado por José Ernesto Bolonha, Liniane Haag Brum e Sandra Espilotro. A solenidade será transmitida pelo canal da CBL no YouTube.