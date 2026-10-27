Adélia Prado tem uma conterrânea (e admiradora) na disputa pelo Jabuti
Criada na roça, filha de agricultor e atraída pelo mundo natural, Bárbara Mançanares compete ao prêmio de Poesia com livro publicado via financiamento coletivo
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Além de Adélia Prado, que dispensa apresentações, a 68ª edição do Jabuti, premiação literária mais tradicional do Brasil, traz entre os cinco finalistas na categoria Poesia outra mineira: Bárbara Mançanares. Ela concorre com o livro “A dança áspera das raízes”, publicado no ano passado, graças a uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou R$ 2.614,00 e viabilizou a impressão de 150 exemplares.
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Nascida em Alfenas e criada em Paraguaçu, no Sul de Minas Gerais, Bárbara vive atualmente em Eunápolis, no Sul da Bahia. Ela diz que chegar à final do Jabuti com uma obra publicada de forma independente torna o reconhecimento ainda mais significativo.
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“A dança áspera das raízes” saiu pelo selo Praga, da Associação Toma Aí Um Poema (TAUP), sediada em São Paulo, que realizou, ao longo de 45 dias, a campanha de pré-venda, que atraiu 40 apoiadores.
Artista têxtil, historiadora e mestre em museologia e patrimônio além de escritora, Bárbara havia publicado anteriormente três livros, todos de forma independente: “Maio” (Quintal Edições, 2018), “Cartografia do corpo que canta” (Patuá, 2021), vencedor do Prêmio Mozart Pereira Soares de Poesia em 2023, e “A voz incauta das feras” (Patuá, 2024). Neste ano ela lançou “Depois de mim não haverá nada” (Patuá), com o apoio do programa Rumos Itaú Cultural.
“Foi muita coisa que passou na cabeça quando me deparei com o meu nome na lista [do Jabuti], ao lado de poetas que admiro tanto, que fazem parte da minha formação”, diz. Além dela e de Adélia Prado, estão indicados Adriana Lisboa, Nina Rizzi e Alberto Martins. “Não sou uma pessoa conhecida, então tem aí uma questão de visibilidade que é muito importante, fruto de um reconhecimento do meu trabalho”, afirma.
FORMAÇÃO
Quando fala em autores que fizeram parte de sua formação, ela alude especialmente a Adélia Prado. “Foi ela quem me fez gostar de poesia, ainda na adolescência. Seus livros me trouxeram uma outra compreensão do que poderia ser a palavra.”
O primeiro livro de Bárbara, ela diz, foi batizado em homenagem a “Oráculo de maio”, que Adélia publicou em 1999. “Ela ampliou minha relação com a palavra e segue permeando minha vida como leitora e como escritora”, comenta.
Para Bárbara, o simples fato de “A dança áspera das raízes” ter vindo à luz foi uma grande conquista. “Enquanto não está publicado, o livro só existe na mesa do autor, então é bonito ver pessoas que apoiam a existência de uma obra sem saber nada dela. Esse gesto de confiança na literatura e no que a poesia pode vir a ser é maravilhoso.”
Ela chama a atenção para a diversidade de livros circulando graças às pequenas editoras que trabalham com financiamento coletivo ou às políticas públicas de incentivo à publicação.
Com a inclusão na lista dos finalistas do Jabuti, Bárbara vê a possibilidade de uma tiragem maior para o livro. Com 136 páginas, “A dança áspera das raízes” reúne poemas em versos livres que abordam o luto, a morte, as relações familiares e as origens.
Na obra, o corpo se aproxima da paisagem: imagens de água, terra, sal, barro e relevo articulam experiências individuais e memórias que atravessam gerações. Bárbara diz que a natureza é uma constante em todos os seus livros, mas sempre entendida de forma mais ampla, como um processo de vida, morte e renascimento. “É um elemento que nos lembra da nossa finitude”, pontua.
Ela conta que “A dança áspera das raízes” é uma expressão de luto, pela morte de seu pai, a quem é dedicado. “Eu quis trabalhar essa perda através da linguagem.” A autora explica que o mundo natural habita seu território poético também pelo fato de ter vivido na roça dos 4 aos 18 anos.
“O nome 'A dança áspera das raízes' evoca isso – a terra, o barro, a natureza das coisas que estão nesse processo de vida e morte. Ter morado na roça e ser filha de agricultor foi uma experiência forte para mim”, diz.
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NOITE DE PREMIAÇÃO
A Câmara Brasileira do Livro realiza, na noite desta terça-feira (27/10), em São Paulo, a solenidade de premiação do Jabuti 2026. Serão conhecidos os vencedores nas 23 categorias e haverá homenagem a Lygia Bojunga. O júri da categoria Poesia é formado por José Ernesto Bolonha, Liniane Haag Brum e Sandra Espilotro. A solenidade será transmitida pelo canal da CBL no YouTube.