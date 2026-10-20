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'Água Fresca Para as Flores' ganha adaptação de Jean-Pierre Jeunet: a passagem do romance para o cinema tem lançamento anunciado para dezembro e desperta curiosidade

Após 13 anos longe dos cinemas, diretor de Amélie Poulain emociona milhões de fãs com adaptação aclamada do best-seller de Valérie Perrin

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
20/10/2026 16:50

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'Água Fresca Para as Flores' ganha adaptação de Jean-Pierre Jeunet: a passagem do romance para o cinema tem lançamento anunciado para dezembro e desperta curiosidade
Leïla Bekhti, protagonista de &quot;Água Fresca Para as Flores&quot;, no elogiado retorno de Jean-Pierre Jeunet ao cinema crédito: Reprodução/Instagram

O retorno de Jean-Pierre Jeunet aos cinemas registra números expressivos antes da estreia oficial, marcada para 9 de dezembro de 2026. Entre 8 e 17 de setembro de 2026, a prévia de "Água Fresca Para as Flores" alcançou mais de 15 milhões de visualizações no YouTube e em redes sociais.

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Com 97 segundos de duração, o vídeo traz a atriz Leïla Bekhti ao som da canção "Quand on a que l’amour", de Jacques Brel. A produtora e distribuidora StudioCanal classificou o resultado como: "o melhor lançamento já registrado para um teaser de filme francês".

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O cineasta ficou treze anos afastado das salas escuras, período em que realizou comerciais, curtas-metragens e séries de televisão. Conhecido por assinar a direção de "Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain" e "Un long dimanche de fiançailles", o diretor comanda agora um elenco encabeçado por Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts e Melvil Poupaud.

Adaptação literária

O longa adapta a obra homônima da escritora Valérie Perrin, lançada em 2018 pelas Éditions Albin Michel. O livro soma mais de três milhões de exemplares vendidos, tradução para 28 idiomas, adaptação teatral e uma versão premiada pela Livre de poche em 2019.

A trama acompanha Violette Toussaint, responsável por cuidar de um cemitério em uma pequena cidade da Borgonha. Entre encontros com visitantes e coveiros locais, a história investiga os acontecimentos que levaram a protagonista àquele ambiente de tragédia e comicidade.

Em declaração durante a pré-estreia no Festival du film francophone d’Angoulême, em 27 de agosto, Jeunet detalhou a fidelidade ao romance original: "não mudei nada. Tudo já estava neste livro golpe de punhal". O realizador apenas retirou trechos considerados caros para a produção.

Recepção da crítica

Exibido fora de competição para 11 salas cheias, o melodrama dura 2 horas e 17 minutos. Veículos de imprensa franceses avaliaram a produção.

  • O jornal "Paris Match" elogiou a presença emocionante de Leïla Bekhti e o elenco cuidadoso.

  • O diário "Le Figaro" relatou que o longa causou sensação no evento.

  • O jornal "20 Minutes" destacou a evolução graciosa da narrativa desde as primeiras imagens.

  • A publicação "Le Parisien" considerou o trabalho repleto de ideias, fantasia e sentimentos.

  • A revista "Première" apontou ressalvas sobre o tempo da segunda parte policial, mas ponderou que a obra lotará os cinemas.

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A autora Valérie Perrin participou de debate no Méga CGR e declarou sobre a atriz principal: "eu não poderia sonhar melhor que essa Violette". O lançamento nas telonas ocorrerá uma semana após o desenho animado "Astérix et le Royaume de Nubie" e uma semana antes de "Dune 3" e "Doomsday Avengers".


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