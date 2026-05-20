O novo cinema francês: diretores e filmes que você precisa conhecer

Uma nova geração de cineastas está redefinindo o cinema francês, conquistando prêmios em festivais como Cannes e Veneza. Com narrativas que exploram a diversidade social, questões de gênero e os dilemas da vida contemporânea, esses diretores se afastam dos clichês românticos historicamente associados ao país para oferecer um retrato mais complexo e atual da sociedade.

Essa renovação cinematográfica se destaca pela abordagem autoral e pela coragem de tratar de temas complexos. Muitos filmes colocam em foco personagens e realidades que antes ficavam à margem das grandes telas, como a vida nos subúrbios parisienses, as experiências de imigrantes e as novas dinâmicas de relacionamento.

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As produções combinam um forte senso estético com roteiros engajados, que dialogam diretamente com os debates públicos na França e no mundo. A boa notícia é que várias dessas obras premiadas estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, facilitando o acesso do público a essa nova e vibrante cena cinematográfica.

Para quem quer explorar essa safra de talentos, selecionamos alguns dos nomes e obras mais importantes dos últimos anos.

Diretores e filmes para ficar de olho

Julia Ducournau com “Titane”: vencedora da Palma de Ouro em Cannes, Ducournau chocou e fascinou o público com uma história que mistura suspense, terror corporal e drama familiar. O filme desafia as convenções sobre identidade e corpo, sendo uma das obras mais originais e provocadoras da década.

Alice Diop com “Saint Omer”: baseado em um caso real, o filme acompanha uma jovem romancista que assiste ao julgamento de uma mulher acusada de matar a própria filha. A obra explora de forma sutil e poderosa temas como maternidade, imigração e preconceito, consolidando Diop como uma das vozes mais relevantes do cinema europeu.

Justine Triet com “Anatomie d'une chute” ou “Anatomia de uma queda”: suspense que acompanha Sandra, uma escritora que se torna a principal suspeita pela morte misteriosa do marido após ele cair da janela da casa da família, nos Alpes franceses. Durante o julgamento, o filme explora as complexidades do relacionamento do casal, os conflitos familiares e as diferentes versões dos fatos, deixando o público em dúvida sobre o que realmente aconteceu.

Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte com “Le Comte de Monte-Cristo”: acompanha a história de Edmond Dantès, um jovem marinheiro que é injustamente traído e preso pouco antes de se casar. Após anos encarcerado, ele consegue escapar, encontra uma fortuna escondida e assume a identidade do misterioso Conde de Monte Cristo. Movido pelo desejo de vingança, ele passa a elaborar um plano para enfrentar aqueles que destruíram sua vida, em uma trama marcada por traição, justiça e redenção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.