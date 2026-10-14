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Como uma agência de viagens personalizada planeja expandir para 5 países

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Repórter
14/10/2026 15:02

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Como uma agência de viagens personalizada planeja expandir para 5 países
Como uma agência de viagens personalizada planeja expandir para 5 países crédito: PulseBrand

Expandir uma agência de viagens sob medida sem perder o cuidado artesanal que a diferencia é um desafio de método, não só de destino. É o que enfrenta a SuaGuia, agência boutique nascida focada na Itália, ao expandir para França, Espanha, Portugal, Grécia, Reino Unido e Suíça.

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A lógica por trás da expansão

A escolha começou pela Itália porque era o país que a equipe mais conhecia, com colaboradores que já tinham morado lá e fornecedores já mapeados. A expansão segue a mesma lógica, para países próximos onde a equipe já tem algum tipo de relacionamento prévio.

"A gente nasceu na Itália porque era o país que mais conhecíamos, com os melhores fornecedores. Agora expandimos para os países ao redor, mas sempre do mesmo jeito: sentando com a pessoa antes de sugerir qualquer coisa", diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

O método que se repete em cada país

A proposta é manter o mesmo processo usado na Itália: entender o desejo do viajante antes de sugerir qualquer roteiro, montar um projeto de viagem aprovado previamente e acompanhar cada etapa até a entrega do roteiro impresso.

Um momento favorável para expandir

Segundo a Braztoa, 64% das operadoras associadas registraram crescimento nas vendas de produtos premium e de luxo no primeiro semestre deste ano, e 52% relataram alta específica em produtos personalizados, o que sustenta o momento de expansão de agências boutique como a SuaGuia.

Perguntas frequentes

Por que expandir logo agora?

Porque o mercado de viagens personalizadas está em alta: 52% das operadoras associadas à Braztoa relataram crescimento em produtos sob medida no primeiro semestre deste ano.

A expansão significa abrir escritórios em outros países?

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Não necessariamente. A expansão diz respeito aos destinos oferecidos no roteiro, mantendo o mesmo modelo de atendimento já usado na Itália.

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