Como uma agência de viagens personalizada planeja expandir para 5 países

Expandir uma agência de viagens sob medida sem perder o cuidado artesanal que a diferencia é um desafio de método, não só de destino. É o que enfrenta a SuaGuia , agência boutique nascida focada na Itália, ao expandir para França, Espanha, Portugal, Grécia, Reino Unido e Suíça.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A lógica por trás da expansão

A escolha começou pela Itália porque era o país que a equipe mais conhecia, com colaboradores que já tinham morado lá e fornecedores já mapeados. A expansão segue a mesma lógica, para países próximos onde a equipe já tem algum tipo de relacionamento prévio.

"A gente nasceu na Itália porque era o país que mais conhecíamos, com os melhores fornecedores. Agora expandimos para os países ao redor, mas sempre do mesmo jeito: sentando com a pessoa antes de sugerir qualquer coisa", diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

O método que se repete em cada país

A proposta é manter o mesmo processo usado na Itália: entender o desejo do viajante antes de sugerir qualquer roteiro, montar um projeto de viagem aprovado previamente e acompanhar cada etapa até a entrega do roteiro impresso.

Um momento favorável para expandir

Segundo a Braztoa, 64% das operadoras associadas registraram crescimento nas vendas de produtos premium e de luxo no primeiro semestre deste ano, e 52% relataram alta específica em produtos personalizados, o que sustenta o momento de expansão de agências boutique como a SuaGuia.

Perguntas frequentes

Por que expandir logo agora?

Porque o mercado de viagens personalizadas está em alta: 52% das operadoras associadas à Braztoa relataram crescimento em produtos sob medida no primeiro semestre deste ano.

A expansão significa abrir escritórios em outros países?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não necessariamente. A expansão diz respeito aos destinos oferecidos no roteiro, mantendo o mesmo modelo de atendimento já usado na Itália.