Congresso Internacional de Felicidade reúne 2,5 mil pessoas

O IX Congresso Internacional de Felicidade está com inscrições abertas para a edição de 2026, que será realizada nos dias 14 e 15 de novembro, no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba. A programação reúne convidados nacionais e internacionais para discutir inteligência emocional, saúde mental, relações humanas, liderança e felicidade no trabalho, a partir de quatro pilares: ciência, filosofia, arte e espiritualidade.

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Entre os palestrantes confirmados estão o psicólogo norte-americano Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional; o psicólogo Rossandro Klinjey; a filósofa e escritora Lúcia Helena Galvão; a escritora Elisama Santos; o mestre espiritual Sri Prem Baba; o estudioso da Felicidade Interna Bruta, Dasho Karma Ura; e o cacique, líder espiritual, curandeiro, artista e ativista cultural indígena, Mapu Huni Kuin.

Goleman participará virtualmente, com transmissão para os telões do congresso. Sua palestra abordará a importância da inteligência emocional em tempos de inteligência artificial e de transformação das relações de trabalho.

Ao longo dos dois dias, palestras e painéis também abordarão propósito, comunicação, cultura organizacional, uso do tempo, espiritualidade e bem-estar. A programação inclui ainda líderes indígenas, médicos, empreendedores sociais, artistas e pesquisadores.

“Curitiba sempre teve uma vocação para pensar a cidade a partir das pessoas. O congresso nasceu aqui porque encontramos um ambiente aberto à reflexão sobre qualidade de vida e bem-estar. Ao longo dos anos, vimos crescer uma comunidade que entende a felicidade não como algo individual ou passageiro, mas como uma construção coletiva, que envolve relações, propósito e a forma como vivemos em sociedade”, afirma Gustavo Arns, idealizador do evento.

O Congresso Internacional de Felicidade chega à nona edição com a proposta de aproximar diferentes campos do conhecimento para discutir felicidade e desenvolvimento humano. Segundo a organização, a expectativa é receber 2,5 mil participantes de diferentes estados brasileiros. As inscrições para o congresso e a relação completa de palestrantes estão disponíveis no site congressodefelicidade.com.br.

Novo palco e recursos de acessibilidade

Uma das novidades desta edição será o palco 360º, desenvolvido para aproximar palestrantes e participantes. A estrutura integra a proposta de estimular a interação do público com os conteúdos apresentados.

O evento contará com recursos de audiodescrição, tradução em Libras e apoio psicológico. Segundo a organização, as medidas buscam ampliar as condições de acesso e participação no congresso.

Feira do Bem-Estar terá entrada gratuita

Paralelamente ao congresso, será realizada a 9ª edição da Feira do Bem-Estar, com entrada gratuita e aberta ao público. De acordo com a organização, as oito edições anteriores reuniram, ao todo, mais de 300 expositores e receberam público superior a 80 mil pessoas.



Sobre o Congresso Internacional de Felicidade

O Congresso Internacional de Felicidade reúne os maiores palestrantes do Brasil e do mundo para abordar o tema da felicidade a partir da ciência, arte, filosofia e espiritualidade. É um mergulho profundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal e profissional. Um momento de reflexão acerca do que é a felicidade e como ser mais feliz a partir de múltiplos olhares, com uma visão integral do ser humano.

Mais informações no site estão disponíveis no site https://www.congressodefelicidade.com.br/.

IX Congresso Internacional de Felicidade

Data: 14 e 15 de novembro de 2026

Local: Curitiba - PR | Centro de Eventos Positivo (Parque Barigüi)

Patrocinadores:

Patrocínio prata: Arauco.

Patrocínio bronze: Colégio Positivo.

Apoio: Lunelli, 3 Corações, Komatsu Forest e Metalus Indústria Mecânica.

Apoio institucional: Prefeitura de Curitiba, por meio do Curitiba Turismo (Ctur).

Mais informações e inscrições: www.congressodefelicidade.com.br

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