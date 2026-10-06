A delicadeza feminina ainda tem seu lugar?

Em um mundo cada vez mais dominado pelo glamour, pela exposição e pela busca constante por padrões de beleza, a delicadeza feminina ainda encontra espaço. E vai muito além do que se possa imaginar. No mundo atual, a delicadeza passou a ser um pré-requisito não apenas para a mulher, mas para todas as pessoas.

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Geralmente, quando pensamos em delicadeza, remetemos ao passado – a delicadeza ensinada às jovens como comportamento. A forma como elas deveriam se apresentar e se portar em sociedade. Gestos delicados, comedidos, discretos, falar em voz baixa, a maneira como sentar etc, etc, etc.



A sociedade contemporânea transformou a maneira como as mulheres se apresentam e são percebidas. A aparência ganhou enorme visibilidade em função das redes sociais.



Nesse cenário, a delicadeza pode parecer uma característica discreta demais. Em meio a imagens marcadas pelo luxo, pela intensidade e pela necessidade de chamar a atenção, gestos sutis nem sempre recebem o mesmo destaque. Atualmente, ser delicada não significa ser frágil, passiva ou incapaz de se posicionar.



A delicadeza está na maneira de falar, de ouvir, de tratar outras pessoas e de lidar com situações difíceis. Ela aparece em pequenos gestos, como demonstrar empatia, respeitar diferenças, oferecer ajuda ou escolher palavras cuidadosas, mesmo diante de uma discordância.



Aquelas características que eram impostas às mulheres de ser dócil, silenciosa e obediente pertencem a uma estrutura social que foi questionada ao longo das últimas décadas. A mulher contemporânea conquistou maior liberdade para definir sua personalidade, sua aparência, sua carreira e seus próprios caminhos.

A delicadeza ganhou um significado mais amplo. Deixou de ser apenas uma questão estética e passou a se relacionar com atitudes e valores do ser humano, que pode ser firme e delicado ao mesmo tempo, independente e sensível, elegante e espontâneo. Pode-se dizer que se transformou na união da educação, simpatia, compaixão, solidariedade e tudo mais do bem e positivo que possa existir em uma pessoa.



Vestir-se bem, apreciar a moda, cuidar da aparência e buscar uma imagem sofisticada fazem parte da liberdade individual. O problema surge quando a aparência passa a ser considerada mais importante do que a personalidade e quando são requisitos para que uma mulher seja valorizada.



A delicadeza pode sobreviver ao glamour justamente porque não depende dele. Ela pode estar presente tanto em uma mulher usando um vestido sofisticado quanto em outra que prefere roupas simples. Pode existir em ambientes formais ou em situações cotidianas, sem precisar seguir um padrão específico.



A questão não é escolher entre glamour e delicadeza. As duas características podem coexistir quando são expressões livres da personalidade. O glamour pode representar criatividade e autoestima, enquanto a delicadeza pode expressar sensibilidade e consideração pelo outro.



A delicadeza, quando entendida como escolha e não como imposição, continua tendo espaço. Ela não precisa competir com a força, com a independência ou com a modernidade. Ela apenas pode ganhar novos sentidos. Ela representa atenção, respeito, sensibilidade e autenticidade.



A delicadeza permanece atual porque a capacidade de tratar o outro com humanidade nunca perde seu valor. É preciso lembrar que aquilo que não aparece nas fotografias também pode revelar a verdadeira dimensão de uma pessoa.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.