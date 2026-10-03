

Quem foi ao 12º Jantar Chefs contra o Câncer não se arrependeu. Festa bonita, reencontro de amigos, pessoas que gostam de fazer o bem e um jantar primoroso. O protagonismo feminino foi a tônica da noite. Todas as chefs e o serviço foi feito por mulheres. Por sinal, as garçonetes serviam como se fosse uma apresentação de balé muito bem ensaiada. Palmas para o maitre Renatinho que foi o maestro dessa orquestra. Música ao vivo, montagens dos pratos no tempo certo, e a cereja do bolo foi o leilão de dois itens. O primeiro, uma hospedagem no Hotel Rosewood, em São Paulo, arrematado por Maria Elvira Sales Ferreira. O segundo, um prato assinado pelas chefs da noite, acompanhado de um café da manhã para duas pessoas no restaurante Trintaeum, um chá da tarde na nova confeitaria da chef Saiko Isawa (SP), e um jantar no restaurante Paparoto, da chef Dayse (SP). Quem arrematou foi a joalheira Rosália Nazareth.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Camaleão

Manoel Bernardes, as irmãs Cristiane e Luciane e Déa Malard Assad foram os anfitriões da noite de terça-feira, na Casa Marble. Receberam a imprensa, clientes e amigos da joalheria para o lançamento da coleção Camaleão, inspirada na peça criada para o concurso AuDitions da AngloGold, de 2014, do qual foram os grandes vencedores com a peça Camelão, e que estava exposta, em destaque, no hall de entrada. A coleção é composta por várias linhas que representam características do réptil. Belo trabalho. No final foi sorteado um lindo colar entre os convidados e a sortuda foi Analice Murta Starling Moss.

Mês das Crianças e corrida



O Botânico Shopping preparou uma programação especial para o mês das crianças, com oficinas, encontros com personagens, brincadeiras, atividades criativas e experiências para diferentes idades. A agenda começa hoje, dia 3, e segue até o 12, com a Semana do Brincar. Entre os dias 13 e 16, a Casa do Sol recebe uma programação de colônia de férias durante a Semana do Saco Cheio, com atividades recreativas diárias e lanche incluso. É preciso fazer inscrição pelo link disponível na bio do Instagram @botanicoshopping

****





Por falar em Botânico Shopping faz a segunda edição da B. Run Pela Vida, corrida beneficente que terá toda a arrecadação destinada à Casa Aura, dia 18. A Casa Aura é uma instituição que acolhe famílias de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. O evento terá caminhada de 3 km e corrida de 5 km, com largada às 8h. A expectativa é de reunir cerca de 450 participantes. Após a prova, a programação segue no rooftop do shopping com atividades de bem-estar, orientações sobre prevenção ao câncer de mama e ações de convivência.



Em dois atos



BH recebe a experiência teatral “Experiência Genealógicos”, com dois espetáculos que investigam o reflexo da genealogia nas diversas relações. São duas apresentações distintas, que acontecem em dias consecutivos, “Ato I” e “Ato II”, cada um com dois atores em cena. O elenco do Ato I é composto por Lucas Rocha e Vinícius Rocha. Bela Barros e Vinícius Rocha estão no elenco do Ato II. As apresentações acontecem nos dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de outubro e 1 de novembro, sábados às 20h, sempre com o Ato I e domingos às 19h, sempre o Ato II, no Galpão Cine Horto, com ingressos à venda pelo Sympla.

Renovação de votos



Naty Vasconcelos e Alexandre Machado completaram dez anos de casados e comemoraram a data fazendo uma renovação de votos. A cerimônia foi na capela da casa dos pais de Naty, Adriana e Eloi Oliveira, no Condomínio Quintas do Morro. Os sobrinhos do casal foram damas e pajens. Naty entrou com os filhos, Davi e Daniel. Eloi deu a palavra, e o pastor Lucas Gonzales – primo de Natália, que celebrou o casamento – fez a oração final. Ana Silvia Ferreira, braço direito de Adriana, que ajudou a criar os filhos, fez parte do cortejo no meio da cerimônia, entrando com uma Bíblia que ficará na Capela. A festa, que começou às 15h, terminou tarde da noite, regada pelo menu do Rullus Buffet, e ao som da cantora Marina Araújo seguida pelo show do DJ Carlo Dee. Pista cheia, animação total. A surpresa da noite foi uma apresentação especial das sobrinhas do casal, que cantaram uma

música para os noivos.

Por aí...

Com o tema “Made in Minas”, a nova edição da Minas Trend (de 20 a 22, no BH Shopping), promovido pela Fiemg, vai destacar a produção da moda mineira e sua inserção no mercado nacional. Na mesma semana, teremos o Minas Showroom, voltado à apresentação e comercialização de marcas premium.

Trilhas e caminhadas são a nova maneira de conhecer e desfrutar as nossas montanhas. Do Cipó ao Caparaó, a moda é subir e descer morro, saltar pedras e curtir a paisagem. Grupos de trilheiros se multiplicam em passeios de aventura e convivência. Na Serra do Cipó, travessias como Lapinha–Tabuleiro atraem adeptos do trekking. No Caparaó, o Pico da Bandeira continua na ponta do montanhismo em Minas. Sem trocadilho.

Na sequência do mineirês raiz, a expressão anglófila 'blend', usada para sublinhar mix de tipificações diversas de destilados na mesma embalagem, por aqui virou 'cachaça mestiça'. Misturam-se aguardentes de diferentes origens e surge um novo sabor e profundidade. Não confundir

com a cachaça 'batizada'.

Turistas experimentados e até empresários do setor, andam preocupados com a 'jordanização' de Tiradentes. Lembram que nos bons tempos de turismo exclusivo, Campos do Jordão era paraíso dos endinheirados. A popularização trouxe um fluxo estranho ao ambiente. Na última temporada na cidade mineira, o clima e looks dos visitantes eram de arrepiar. Todo cuidado é pouco.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), assinaram quarta-feira o termo de compromisso para o restauro do Palácio das Artes.

Conhecido por poucos e bons da decoração em BH, um garimpo de objetos de época e antiguidades existente no bairro da Serra faz a festa de quem gosta de coisas de bom gosto. O acervo do 'Coisário' é incrível e foi reunido por membros da família Nasser, que durante anos teve o empório Irmãos Nasser, na Savassi.A entrada do local é discreta, mas o conteúdo é gigante.

Antes de começar o circo fashion em Paris, a trupe da moda internacional parou em Milão. E foi lá que clicaram as fotos, sintese da temporada: Miuccia Prada com suas eternas saias e complementos variados. Elegância discreta e moderna aos 77 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Frase do fim de semana:

Deus nos ajude e nos proteja.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.