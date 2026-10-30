Pai e filho são presos por agredir garçom em restaurante de BH

Pai e filho, de 48 anos e 19 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (30/10) após causarem uma confusão generalizada e agredirem um garçom de 67 anos, que sofreu um corte na cabeça. A briga ocorreu no restaurante Chopp de Fábrica, na avenida do Contorno, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar, a confusão ocorreu por volta das 1h da manhã, no momento em que um grupo de clientes pediu a conta para efetuarem o pagamento. Pai e filho, que estavam acompanhados de outras pessoas, questionaram o garçom sobre o valor total da comanda.



Conforme o boletim de ocorrência, o grupo havia consumido uma garrafa de Campari, dez doses de cachaça e 13 cervejas. A conta, no valor de R$ 1.400, foi questionada pelo pai e pelo filho.

Início da briga

Na tentativa de realizar o pagamento, o cartão de crédito apresentado não passou. Outro integrante do grupo se dispôs a pagar a conta.

A gerente do local solicitou que outro garçom atendesse a mesa, e orientou ao idoso de 67 anos a se afastar. Ao atender o pedido, o atendente reclamou das atitudes e do comportamento dos clientes. Neste momento, pai e filho apresentavam sinais de embriaguez e começaram a agredir o atendente.

Outros clientes que estavam no local saíram em defesa do garçom, começando uma briga generalizada no estabelecimento. Uma equipe da PM chegou ao restaurante e prendeu pai e filho. Eles sofreram algumas lesões e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O trabalhador teve um corte na cabeça e foi conduzido para o Hospital João XXIII.

Segundo a PMMG, o local possui monitoramento de câmeras, mas não foi possível acessar no momento em que a briga aconteceu. Foi registrada a ocorrência e os indivíduos presos foram levados para a delegacia.

A Polícia Civil informou que começou um procedimento para investigar a denúncia de lesão corporal registrada na madrugada. Os dois suspeitos, pai e filho, foram ouvidos e liberados. O caso segue sob investigação.

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O proprietário do restaurante Chopp de Fábrica, Matheus Brandt, informou que acompanha o caso e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A direção também afirmou que mantém contato com o garçom agredido e que ele está bem, apesar do corte na cabeça. O estabelecimento repudiou qualquer forma de violência e declarou esperar que a apuração policial seja conduzida com rigor para esclarecer os fatos e identificar as responsabilidades.

